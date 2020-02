Uomini e Donne, la reazione di Armando dopo la lite con la De Filippi

La reazione di Armando

Nelle ultime ore Armando Incarnato è al centro delle polemiche per aver discusso animatamente con Maria De Filippi. Quest’ultima non solo avrebbe perso le staffe per il suo comportamento, ma ha anche lasciato lo studio di Uomini e Donne furiosa.

Così facendo ha anticipato di un’ora la fine della registrazione del Trono Over. La tensione è stata tale da farla intervenire. Ha visto l’ennesima donna piangere per lui, dunque non ha esitato a riprenderlo. Per il momento il diretto interessato non ha espresso un suo parere in merito all’accaduto. Una ragazza gli ha chiesto delle spiegazioni, ma non ha avuto la risposta desiderata.

‘Infanghi chiunque ti abbia dato una possibilità’

La reazione di Armando al commento di una utente social non è passata inosservata. L’ha intenzionalmente ‘bloccata’ dal suo Instagram senza alcun riguardo. Tutto ha avuto inizio quando al centro dello studio Veronica e Andrea hanno avuto la parola.

La donna ha ammesso che la differenza d’età è un problema, così Valentina si è fatta avanti e ha ottenuto una risposta positiva. Nel frattempo Armando riferisce che Veronica esce di nascosto con un uomo esterno alla trasmissione. Come se non bastasse ha aggiunto che costui è anche impegnato con un’altra, perciò non escono allo scoperto.

Andrea, che ha un amico in comune con l’affascinante napoletano, ha confessato di aver sentito una cosa del genere. Incurante delle lacrime della donna, Armando non si è posto alcun freno con le accuse. La conduttrice non ha esitato a intervenire per dirgli che si comporta in modo arrogante e aggressivo con tutte le dame.

Non a caso quelle che hanno provato a conoscerlo tornano sempre a casa piangendo. Nonostante l’uomo abbia cercato di giustificarsi, la De Filippi non ne ha voluto sapere ed è andata dietro le quinte.

Ci sarà un provvedimento?

Per il momento non ci sono ancora degli aggiornamenti sullo spiacevole episodio. Dopo la temporanea sospensione delle puntate del Trono Classico, il pubblico crede che a breve ci saranno delle novità.

In effetti si sta assistendo a delle scene discutibili, come il lancio della scarpa di Barbara De Santis e le continue offese di Tipa Cipollari a Gemma Galgani. La situazione sta sfuggendo di mano, dunque una parte dei telespettatori non ne può più. La redazione di UeD deciderà di fare qualcosa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.