Uomini e Donne, Giorgio Manetti stupisce i fan di Gemma Galgani

Giorgio stupisce i fan di Gemma

La protagonista indiscussa di Uomini e Donne è Gemma Galgani. La dama torinese è presente nello studio da quando sono andate in onda le prime puntate del Trono Over. Tuttavia ha iniziato ad avere visibilità grazie alla sua relazione con Giorgio Manetti.

I due, nonostante siano stati insieme sette mesi, hanno fatto sognare i telespettatori con i loro racconti. Attualmente lui è felicemente fidanzato mentre lei è ancora alla ricerca dell’amore. L’ultima frequentazione, quella avuta con Juan Luis, non ha avuto un esito positivo. Ragion per cui ora è disposta a conoscere gente nuova. Giorgio non ha esitato a dire la sua in merito al comportamento della donna.

‘E’ difficile pensare che una persona dopo tanto tempo lì dentro voglia trovare l’amore’

Giorgio stupisce i fan di Gemma con una sua intervista al settimanale Nuovo Tv. Non ha speso belle parole per lei, poiché non crede che sia realmente interessata all’amore. Dopo una serie di delusioni accumulate nel corso del tempo, dovrebbe abbandonare il programma.

Non avrebbe problemi all’esterno, dal momento che ormai tutti gli italiani la conoscono. Ha ottenuto visibilità, dunque non capisce il motivo che la spinge a restare. Come se non bastasse Tina Cipollari non perde mai occasione di offenderla e screditarla. Una persona qualsiasi avrebbe gettato la spugna mentre lei continua imperterrita.

Potrebbe sfiorare il ridicolo, però a lei non importa perché ama i riflettori. In sintesi sta prendendo in giro tutti. Il pensiero di Giorgio è sostenuto dalla maggior parte del pubblico di Maria De Filippi. In effetti non è possibile che non riesca a trovare un partner. Quando Giorgio le propose di andare via insieme, disse no perché non c’era amore alla base del loro rapporto. Da allora non ha costruito nulla di solido con nessun pretendente.

Il ritorno di Remo

Nella puntata di oggi, martedì 25 febbraio, Tina Cipollari ha invitato a UeD alcuni ex di Gemma per fare delle domande. Ha chiesto se ci fosse stato qualche approccio fisico con lei. Tra questi c’è Remo, il cavaliere che ha preceduto Giorgio. Con lui la dama è andata via, però la storia giunse al termine pochi mesi dopo. Con lui si è concessa un ballo per poi chiedergli di restare in studio. Gli vorrà dare una seconda possibilità?