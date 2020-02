Grande Fratello Vip, le scioccanti rivelazioni di Teresanna Pugliese

Scioccanti rivelazioni di Teresanna

Nonostante Teresanna Pugliese sia entrata da poche ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, già sta facendo parlare di sé. Mentre chiacchierava con gli altri inquilini del reality, ha iniziato a parlare della sua storia con Francesco Monte.

Al termine del suo percorso da tronista scelse un altro ragazzo, Antonio, così Francesco si sedette sul trono. Dopo un po’ la relazione finì e non ha esitato a ripresentarsi nello studio di Maria De Filippi per riconquistarlo. A un certo punto ha rivelato di non essere andata lei di sua spontanea volontà, ma è stata contattata dalla redazione.

‘Sono stati loro a cercarmi. Io, dopo averlo rivisto, ci ho riprovato’

Le scioccanti rivelazioni di Teresanna hanno messo in dubbio nuovamente la veridicità del programma. La bella napoletana ha fatto sognare il pubblico di canale 5 quando è tornata per chiedere una seconda opportunità al ragazzo. Anche se ha avuto tutti contro, non si è posta alcun problema e ha lottato fino alla fine.

Sono andati via mano nella mano, però dopo nove mesi si sono detti addio a causa di un tradimento di lui. Attualmente Teresanna è una madre, una moglie, un’influencer e un’opinionista di Barbara D’Urso. Ha deciso di mettersi alla prova al Gf Vip, però la sua partecipazione potrebbe procurarle dei problemi.

In pratica ha raccontato che per puro caso incontrò uno della redazione mentre era al mercato. Le disse che il trono era noioso perché Francesco non stava costruendo nulla con le corteggiatrici. Occorreva dare al pubblico delle forti emozioni, quindi doveva rimediare.

Davanti a quella richiesta, non ci ha pensato due volte a tornare. Poi solo dopo averlo riabbracciato, ha deciso di riprovarci. Le sue parole potrebbero spingere gli autori di Uomini e Donne a ricorrere alle vie legali.

‘Mi ha scelto lei di persona’

Se Teresanna sta vivendo questa esperienza televisiva, Francesco sta avendo grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale. Ha posato per una campagna pubblicitaria internazionale accanto alla cantante Jennifer Lopez.

Stando a quanto riporta sul suo profilo Instagram, ha detto che è stata lei a sceglierlo dopo aver letto il suo curriculum. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è legato da mesi a Isabella De Candia. Quando ascolterà le parole di Teresanna, quale sarà la sua reazione?