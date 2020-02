Incidente a Detto Fatto, Bianca Guaccero: Jonathan Kashanian cade terra [FOTO]

Jonathan Kashanian cade nello studio di Detto Fatto

Senza ombra di dubbio uno dei momenti più divertenti di Detto Fatto, il programma di tutorial di Rai Due, è la SuperClassifica Jon. Infatti la padrona di casa Bianca Guaccero e l’ex gieffino Jonathan Kashanian con la loro simpatia fanno compagnia al loro pubblico rivelando a loro alcune stranezze dei si personaggi del mondo dello spettacolo e non.

Nella rubrica di martedì si parlava di cadute dei vip e l’ex volto di Verissimo mentre stava imitando è scivolato davvero. Ovviamente la caduta ha scatenato la risata sua e quella della conduttrice napoletana. Nel dettaglio, entrambi stavano imitando quando la pop star americana Madonna è inciampata durante l’esibizione ai Brit Awards.

Quella clip divenne immediatamente virale ma la stessa cantante vietò di diffonderla. Visto che non è presente sul web, Jonathan ha chiesto alla Guaccero di aiutarlo, ovvero di fare la ballerina mentre lui imitava l’artista statunitense. Per fortuna, nonostante la caduta l’ex concorrente del Grande Fratello non si è fatto male. (Continua dopo la foto)

Bianca Guaccero responsabile della caduta di Jonathan

Come accennato prima, visto che il filmato della caduta di Madonna non è in rete per sua volontà, l’ex gieffino Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero hanno deciso di riproporre la scena incriminata per farla vedere al pubblico di Rai Due. Ma quando la padrona di casa ha tirato il mantello che il collega aveva indosso, il ragazzo è accidentalmente scivolato a terra.

Entrambi sono scoppiati a ridere e quella poca gente presente in studio. Ricordiamo che il programma va in onda in diretta da Milano, quindi è senza pubblico per la vicenda Coronavirus. Subito dopo la conduttrice napoletana ha lanciato un divertente appello, eccolo: “Immortalate il momento e postate il video o le foto su sui social“.

A Detto Fatto le cadute dei Vip

Nella SuperClassifica Jon, ovvero la rubrica curata da Jonathan Kashanian, quest’ultimo è la collega Bianca Guaccero hanno commentato diverse cadute dei personaggi dello spettacolo.

Infatti non hanno parlato solo della pop star Madonna, ma anche quella di Victoria Cabell, l’ex iena quando era al timone del programma sportivo Quelli che il calcio. Mentre al gradino più alto della classifica si trovava Lisa Fusco con la sua clamorosa spaccata in una trasmissione Rai.