Antonella Elia ha paura di Fernanda Lessa “questa fa i riti Voodoo”

Le parole di Antonella Elia su Fernanda Lessa, della quale dice di avere paura, sollevano le polemiche da parte del marito della modella brasiliana, scopriamo cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello Vip continuano a succedere cose curiose oltre alle liti e alle discussioni. Stavolta è Antonella Elia che le spara su Fernanda Lessa e sui suoi riti voodoo. Le sue affermazioni hanno fatto scattare la reazione del marito.

Ma cosa è successo? Antonella sembra sia terrorizzata dalla Lessa perché dice che emana negatività. A preoccupare la Elia sono stati alcuni atteggiamenti di Fernanda. Pare che la modella brasiliana le dà dell’indemoniata e poi si fa il segno della croce.

A confermare le parole della Elia è anche Fabio Testi. L’attore ha infatti detto di aver visto un episodio strano, di cui Lessa è stata protagonista. Pare che mentre era in vasca gli abbia chiesto del sale. Testi pensava che volesse fare il bagno salato, ma invece ha messo il bicchiere sulla vasca.

Antonella Elia terrorizzata dalla Lessa

Fabio Testi ha continuato il racconto dicendo che poi Fernanda si è versata il sale sul collo e vi gettava sopra dell’acqua. Quello che lo ha colpito è stato il fatto che ripeteva in continuazione il gesto e parlava in portoghese.

Secondo Testi si trattava di un rito pagano, ma lei non vuole essere considerata cristiana, perché la sua gente è stata sterminata da loro. Le parole dell’attore hanno fatto terrorizzato ancora di più Antonella Elia e mentre parlava con Fernanda Lessa le ha detto di aver sognato preghiere riti strani.

Così la Elia ha chiesto alla Lessa se lei faceva riti voodoo, ma che lei aveva paura. Poi, parlando con gli altri, la Elia comunque detto che sa come difendersi, lei ha il rosario e lo mette al collo per dormire. Antonella ha poi raccontato sempre alla Lessa di aver sognato he in casa c’era il Demonio, Satana e che tutti scappavano.

Il marito della Lessa critica la Elia

A tutte le affermazioni della Elia su Fernanda Lessa ha risposto il marito di quest’ultima. Sui propri profili social ha scritto che se qualcuno conoscesse le sue origini saprebbe che si tratta di riti di purificazione, di magia bianca.

Fernanda crede in questi riti e li fa per scacciare la negatività che la stessa Antonella porta nella casa. Il marito della Lessa ha anche aggiunto di trovare scioccante che testate giornalistiche scrivano c*zzate del genere.

Ma soprattutto non sopporta che qualcuno dica che la moglie sia una stregona, e spera che il GF prenda provvedimenti!