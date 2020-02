Andrea Montovoli GF Vip 4 attaccato da Lorenzo Crespi “Lui a letto con una sessantenne di Mediaset, Raccomandato”

L’attore siciliano Lorenzo Crespi attacca Andrea Montovoli e rivela che è un raccomandato, va a letto con una sessantenne di Mediaset!

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip su Twitter spuntano parole velenose da parte di Lorenzo Crespi nei confronti di Andrea Montovoli. L’attore siciliano non usa mezzi termini e contro di lui pronuncia parole dure e pesanti.

Crespi ha accusato Montovoli di essere un raccomandato e di andare a letto con una sessantenne di Mediaset. Apriti cielo! Anche se poi l’attore ha rimosso il post, le sue parole sono state lette e capite benissimo.

A catturare le parole di Crespi sono state varie testate che poi le hanno riportate, con l’intento di far luce su quanto rivelato. Cosa ci sarà di vero? E cosa ha scritto esattamente Crespi? Stando a quanto riportava il post, Crespi ha detto che su Montovoli gira voce che dopo l’Isola è andato a letto con una sessantenne di Mediaset.

Per Lorenzo Crespi il Montovoli è un raccomandato

Nel post scritto da Lorenzo Crespi c’era anche un’allusione su cosa ha fatto il Montovoli, cioè 3 reality e due comparsate. Secondo lui è raccomandato dalla sessantenne che lo protegge e lo ha voluto al #GFVIP, perciò Montovoli si sente intoccabile.

E ha rimarcato dicendo ad Andrea che la sua carriera di attore è già finita. Poi ha toccato il tasto più intimo di Montovoli, ovvero il suo passato in carcere. Insomma, nel post di Crespi sono state scritte parole molto dure verso l’attore.

Tuttavia, dopo un po’ Crespi ha detto che certi argomenti hanno riacceso tanta rabbia in lui e si è sfogato. E subito dopo tutti i tweet dell’attore sono stati rimossi. Perché Lorenzo avrebbe detto queste parole a Montovoli? Gli utenti se lo sono chiesto e qualcuno è già arrivato alla conclusione.

Crespi ha reagito contro Montovoli per Antonella Elia

Molti utenti si sono domandati il perché di questa reazione di Crespi verso Montovoli. Molti hanno trovato la risposta: Lorenzo non ha apprezzato che Andrea si sia rivolto male ad Antonella Elia, nonostante la discussione è avvenuta con Patrick.

Infatti, Crespi ha detto che Montovoli ha trascorso sei mesi in carcere e poi si ritrova a ridere in faccia ad una donna che stava piangendo. Il suo è stato quindi uno sfogo per come Montovoli ha trattato Antonella? In realtà, sembrava ben altro, ma la parola raccomandato non è passata inosservata!