Drink gratis, coppia finge di sposarsi: la reazione è incredibile

Coppia finge di sposarsi per avere i drink gratis

Un piano subdolo per non pagare drink l’intera notte. In occasione del compleanno Corinne Miller e il suo fidanzato Adam Carroll hanno fatto tappa ad Atlanta, dopo un solo mese dall’inizio della relazione. Nonostante fosse alquanto prematuro, hanno deciso di fingere una proposta di matrimonio in un bar in piena vista di altri animal party, desiderosi di festeggiare il momento con loro.

La coppia dell’Alabama si è addirittura fatta trascinare da uno dei baristi e da un altro compagno dal “goccetto facile” affinché la spudorata truffa filasse liscia come l’olio. Il piano ha funzionato talmente bene da averli condotti pure in un secondo bar.

Sfilza di shots

Le persone incontrate se la sono letteralmente bevuta ed hanno accumulato una sfilza di shots gratuiti di vario tipo. Un quadretto tanto romantico da far prendere la mano: spinti dall’accoglienza favorevole, sono persino andati in un secondo bar, dove i presenti hanno offerto loro altri drink così da celebrare la “ricorrenza speciale”.

Passati sei mesi dalla folle pensata dello scorso luglio, il copione si è ripetuto. Adam, 28 anni, ha fatto di nuovo la domanda, ma questa volta non c’era nulla di falso. Si è inginocchiato davanti a tutti i loro familiari e amici al suo party di compleanno. Corinne ha detto di sì per la seconda volta.

Al Mirror la 29enne fotografa ha confessato su quali principi si basa la loro relazione. Hanno entrambi lo stesso identico umorismo, una delle componenti principali della magica intesa. La gente ha iniziato a comprare gli shots e a congratularsi con loro – esilarante e sicuramente un ottimo modo per avere da bere gratis.

Storia d’amore vorticosa

Una storia d’amore vorticosa, ammettono gli innamorati. Sono stati migliori amici per otto anni, finché hanno portato la relazione al livello successivo e quello ad Atlanta è stato in realtà una dei primi viaggi intrapresi assieme. È felice di averlo fatto Corinne. Avendo risparmiato, Adam le ha potuto procurare un vero anello di fidanzamento!