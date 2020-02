Barboncino, da Hangrid a principessa: da non credere [VIDEO]

Barboncino dal pelo arruffato viene portato dal toelettatore: il nuovo look è da non credere!

Abbiamo tutti idea di come dovrebbe essere un barboncino, giusto? Beh, uno color argento è recentemente passato dal toelettatore, e non aveva esattamente l’aspetto che ci si aspetterebbe. Trasandato (ma assolutamente adorabile!) è stato paragonato a Hagrid di Harry Potter su YouTube, una volta caricato il video della trasformazione sul canale Shu e Tree, diventato in poche ore virale.

All’inizio del filmato il fedele amico sfoggia peli riccioluti e selvaggi, talmente cresciuti da doverli necessariamente legare in stile coda di cavallo sopra il musetto per tenerli lontano dagli occhi.

Cambio totale di look

Il toelettatore toglie rapidamente l’elastico trattenente la pelliccia e dà una bella lavata al cagnolino. Una volta pulito e asciutto, inizia il lavoro vero e proprio. Gli spettatori possono guardare mentre la folta pelliccia viene spazzolata e tagliata, quando il minuscolo corpo del cane sbuca lentamente.

Il video dura quasi sei minuti, al termine del quale l’ospite speciale è completamente irriconoscibile. Non ci immaginiamo lo stato di shock dei padroni nel momento di prenderlo in braccio. Del resto, pure le persone intervenute nei commenti hanno espresso sorpresa dal radicale cambio look. Milioni di persone hanno visto la clip, dando centinaia di migliaia di like.

Da barboncino a principessa

Un utente ha scritto che il barboncino si è letteralmente trasformato in principessa. Per un altro egli stesso fatica a riconoscerci… non può credere di essere davvero lui! Alla fine si guarda attorno così spesso perché riesce a vedere, segnala qualcun altro.

Una quarta persona scommette sulla sensazione di libertà provata dopo aver accorciato la pelliccia. Assomigliava a Hagrid, ha commentato un altro.

A tal proposito è sorta una piccola discussione tra chi crede ricordi più Hangrid e chi invece vede nelle sembianze del barboncino una qualche somiglianza con Albert Einstein. Qualunque sia la vera somiglianza, il cambio di look gli ha fatto davvero bene! E chi se lo sarebbe immaginato?