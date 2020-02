Uomini e Donne, anticipazioni 26 febbraio: una coppia al capolinea

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Dopo la prima puntata settimanale, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Nell’episodio odierno i telespettatori avranno modo di vedere la registrazione effettuata sabato scorso.

Le anticipazioni diffuse su internet da Il Vicolo delle News, svelano che continuerà la discussione nello studio 6 dell’Elios in Roma tra il cavaliere Samuel e la dama Alessia. Andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore è quello che vedremo oggi pomeriggio.

Trono over: ecco cosa è successo nell’episodio di ieri pomeriggio

Nella puntata di ieri pomeriggio Tina Cipollari ha invitato quattro ex fiamme di Gemma Galgani. Tra Questi anche Michele di Bari e Remo da Perugia. Inizialmente la dama torinese ci è rimasta male perché si è sentita umiliata. Ma dopo aver effettuato un paio di balli con l’uomo umbro ha deciso di frequentarlo nuovamente dopo anni dalla loro separazione.

Ricordiamo, infatti, che diverso tempo fa avevano deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi, ma poi per un appuntamento mancato da parte di Remo, la piemontese ha chiuso la conoscenza. Sarà una minestra riscaldata, oppure sarà la volta buona che Gems dopo dieci anni lasci il parterre senior di U&D?

Uomini e Donne, parterre senior: una storia al capolinea?

Le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne, svelano che ci saranno degli sviluppi anche per quanto riguarda Alessia e Samuel. Il primo che inviterà, in maniera veemente, la seconda a dire la verità. La frequentazione continuerà oppure si bloccherà causa incomprensioni? Ci sono tutti i presupposti per una conoscenza arrivata al capolinea.

Nel frattempo continua il grande successo a livello di ascolti del parterre senior di U&D. Infatti rispetto al Trono classico le storie dedicate si cavalieri e dame ha un grande seguito di pubblico. Per questo motivo Maria De Filippi è gli autori hanno deciso di puntare su quest’ultimo con ben quattro appuntamenti settimanali e uno solo ai giovani.