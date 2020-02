Collant e autoreggenti per i look invernali: ecco come abbinarle

Pratici, funzionali, ma anche maliziosi quanto basta, i collant rappresentano la scelta ideale per il look invernale in quanto sono in grado di coprire e riscaldare senza nulla togliere al loro elegante aspetto estetico. Nate negli anni ’60, queste calze hanno subito incontrato i favori delle donne, attratte dalla loro particolare vestibilità e dal tipo di protezione offerto. Nella stagione fredda è sempre preferibile indossare collant piuttosto coprenti che si abbinano perfettamente a qualsiasi outfit, dallo sportivo all’elegante.

I classici modelli neri si accostano benissimo sia ad un look serio, come quello per andare in ufficio, sia ad uno più elegante, magari per una cena tra amiche. Un abbinamento sempre riuscito è quello con gonne a tubo, preferibilmente in panno grigio antracite oppure nero, per creare un’elegante mise “ton sur ton” che può essere vivacizzata da un coloratissimo maglione oversize. Dai 20 ai 10 denari le calze appaiono più trasparenti e rappresentano la scelta ideale per un look sensuale e raffinato, sempre incentrato sul nero velato, magari con cucitura posteriore, per sottolineare l’armonia dei polpacci.

Anche in inverno un collant semi-trasparente total black completa con stile un outfit di grande femminilità, come quello realizzato con una gonna a pieghe oppure plissettata, sempre nera o anche rigata o a pois, da accostare a una camicetta e un blazer in tinta. Per un look più sbarazzino, non c’è nulla di meglio di collant colorati piuttosto spessi, magari ricamati con motivi geometrici in tonalità simile a quella dell’abito. Chi invece predilige i pantaloni può indossare pratici collant semicoprenti in tinta unita oppure a righe, ideali per i modelli che lasciano scoperta la caviglia, da abbinare a scarpe basse con lacci.

Una proposta che ha incontrato i favori del pubblico femminile è quella dei collant metallizzati, da indossare sotto a mini dresses dal taglio morbido e fasciante, e con stivali mozzafiato. I collant donna modellanti comprendono modelli in grado di disegnare la silhouette, valorizzandone le curve, da indossare con vestiti di maglia a trama grossa e con una calda sciarpa coordinata. Un’assoluta novità per l’inverno sono calze collant a fantasia, dal classico pied de poule ai pois fino ad arrivare alle trasgressive stampe optical. Perfettamente abbinabili a minigonne ed a larghe camicie di flanella, i collant a fantasia animalier sono le calze da donna che consentono di personalizzare anche l’outfit più semplice.

Calze autoreggenti da abbinare a qualsiasi proposta

Le autoreggenti sono le calze forse preferite dalle donne che apprezzano il loro aspetto seducente e nello stesso tempo comodo, dotato di una perfetta vestibilità anche durante la stagione fredda. Nati alla fine degli anni ’80, questi accessori eleganti e raffinati si distinguono per la presenza di una “balza”, costituita dalla fascia siliconata che permette alla calza da donna di non scendere verso le caviglie, anche senza l’impiego del reggicalze. Come possiamo vedere sul sito della nota azienda di intimo Yamamay, ed in particolare in questa pagina https://www.yamamay.com/it_it/donna/calze/ sono tanti i modelli di calze autoreggenti. Da quelli che prediligono in particolar modo la comodità a quelli più seducenti come il modello Fujiko.

Sia i modelli classici che quelli più corti (parigine) consentono degli abbinamenti di grande fascino, soprattutto utilizzando calze trasparenti. Il nero rimane la scelta d’elezione in quanto può facilmente abbinarsi a qualsiasi look, in particolare a vestiti in maglia oppure a gonne a pieghe di lunghezza sopra al ginocchio. Le autoreggenti a rete sono calze donne estremamente seducenti, da indossare sotto a gonne aderenti, preferibilmente in tinta unita e con stivali bassi in pelle nera.

Per chi ama uno stile sportivo, la scelta migliore rimane quella di collant autoreggenti coprenti e in gradazione cromatica con l’abbigliamento, comprendente ad esempio una pratica gonna a pantalone in velluto con una giacca da uomo in lana scozzese. Un’autoreggente trova sempre il suo completamento ideale in un abito elegante, che in inverno può essere realizzato con morbida maglia di lana a fantasia cashmere.

Un accostamento perfetto è quello delle gonne al polpaccio con spacco profondo da abbinare ad autoreggenti rigate oppure a fiori, rispettando sempre le tonalità cromatiche dell’outfit. Lo scopo seduttivo di questo genere di calze si gioca tutto sulla trasparenza e pertanto è necessario che esse vengano valorizzate da un abbigliamento che rispetti il presupposto del “vedo e non vedo”.

In aggiunta agli intramontabili stivali, le calzature più indicate per le autoreggenti sono le classiche décolleté, oppure le ballerine, più indicate per le giovanissime. Oltre al nero, i colori più gettonati per calze di questo tipo sono quelli neutri e delicati, come il beige, l’avorio o il rosa salmone, che si accostano praticamente a qualsiasi mise. Per offrire un tocco di colore a un look serioso, l’opzione di calze autoreggenti a fantasia optical offre un notevole impatto estetico, soprattutto se valorizzato con un paio di scarpe basse da uomo, preferibilmente in cuoio. Tenendo conto che questi modelli di calze nascono come accessori eleganti e da sera, è comunque possibile indossare autoreggenti con disinvoltura anche accostandole a un abbigliamento informale, avendo cura unicamente di scegliere bene le calzature.