Aurora Ramazzotti, pace fatta con Marica Pellegrinelli

Il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli era molto buono durante il matrimonio di quest’ultima con Eros Ramazzotti.

Dopo il divorzio e con l’inizio della storia della Pellegrinelli con Charley Vezza, però, le cose sono cambiate e tra le due donne sono nati i primi dissapori e le prime liti. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, però, sembra tornato il sereno. Aurora e Marica hanno fatto pace e a dimostrarlo sono le foto postate su Instagram.

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dalla lite alla pace

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, dopo essere state per mesi ai ferri corti, hanno trovato un punto d’incontro e fatto pace. Ricordiamo che la situazione tra le due donne era davvero incandescente. Basta pensare che, invitate allo stesso evento, hanno chiesto di partecipare ad orari differenti in modo da evitare un incontro.

Adesso, però, pare essere tutto dietro le spalle. Aurora e Marica sembrano essersi chiarite al punto che la figlia di Eros Ramazzotti ha affidato proprio alla ex compagna del padre il suo adorato gatto. E se ha deciso di affidare il tuo animale domestico a qualcuno significa che si fida ciecamente della Pellegrinelli.

Su Instagram le Stories che dimostrano la pace

A dimostrare che Aurora Ramazzotti e la Pellegrinelli hanno superato i dissapori e hanno fatto pace ci sono alcune Stories pubblicate da quest’ultima su Instagram. Le foto mostrerebbero Marica sul divano di casa di Aurora, intenta a prendersi cura dell’amato gatto della Ramazzotti, Saba.

E tutto questo mentre in TV a Che tempo che fa era ospite proprio la figlia di Eros Ramazzotti, ospite del programma per un’intervista. Un legame che sembra, dunque, essere tornato più forte di prima. Ricordiamo che tra le due donne vigeva un grandissimo affetto prima che nascessero le incomprensioni che le hanno allontanate.

Attualmente la Pellegrinelli è ancora legata a Charley Vezza mentre Eros Ramazzotti si dichiara single sebbene sia stato avvistato, negli ultimi mesi, in dolce compagnia. Il cantante, infatti, ha sempre smentito di avere una nuova fiamma. In compenso, i rapporti con le ex mogli Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker si mantengono ottimi.