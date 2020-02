Oroscopo Branko 26 febbraio 2020: Cancro agitato, occasioni per Pesci

L’oroscopo di Branko del 26 febbraio riporta interessanti novità. I nativi del Cancro devono fare attenzione a cibo e bevande, mentre le persone del Capricorno devono tenere sotto controllo la salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 26 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata la Luna transita nel vostro segno e vi ricorda che siete fortunati anche in amore. Le stelle preparano una primavera con i fiocchi e Venere è un delizioso anticipo.

Toro – Mercurio congiunto a Sole, Pesci, aiuta nel campo lavorativo e Giove si occupa delle questioni scritte e legali. In famiglia cercate di evitare argomenti che riguardano le cose materiali. Se c’è qualche delusione amorosa, voltate pagina e cercate nuove emozioni.

Gemelli – Questo è un oroscopo che non vi permette di lavorare con precisione e puntualità. Nella sfera privata avete superato bene la Luna nuova, la prossima fase sarà il primo quarto nel segno, che sarà molto bello per l’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Massima moderazione con cibo e bevande. Se siete felici, mangiate di tutto e di più e se avete qualche problema, lo stomaco si fa sentire più forte che mai. In questa giornata la Luna in Ariete si scontra con i pianeti in Capricorno, portando agitazione nel campo professionale.

Leone – L’oroscopo di Branko vi consiglia di non fare i passi indietro, poiché le stelle vanno sempre avanti e mai indietro. Se avete detto qualcosa di poco intelligente, dovete abbozzare. Con Luna in Ariete riuscite a trovare soluzioni economiche.

Vergine – L’odierna congiunzione Sole-Mercurio in Pesci porta squilibrio nelle collaborazioni. In amore, invece, avete il via libera per fare conquiste, poiché la passione è alle stelle.

Previsioni di mercoledì 26 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Grazie alla vostra capacità di valutare le cose, riuscite a risolvere molti grattacapi che per altri sarebbero difficili. In amore siete poco disponibili alle avventure, e questo non è da voi. Prima di tornare al lavoro fate un controllo della salute.

Scorpione – Avete grandi capacità professionali e il vostro fascino facilità i contatti e apre porte precluse agli altri. Ecco perché molti puntano su di voi. Luna in Ariete è formidabile per la vostra carriera e porta anche soldi. L’amore è meglio parcheggiarlo per un po’.

Sagittario – In questa giornata niente va secondo i vostri piani. I disguidi sono provocati sa Sole-Mercurio congiunti in Pesci, un aspetto che tocca anche i punti deboli della vostra salute.

L’oroscopo di Branko del 26 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sole-Mercurio in Pesci è nel campo della salute e vi invita a fare attenzione alla respirazione, gola e gonfiore alle gambe. C’è agitazione tra le mura domestiche, discussioni con i figli.

Acquario – La libertà di paga a caro prezzo e questo lo avete sperimentato sulla vostra pelle. Voi siete già proiettati nel futuro, il problema è che la società è ferma cento anni indietro. Fate bene a correre un rischio, sempre se siete sicuri che una certa azione vi possa avvicinare a un successo o a un amore.

Pesci – Il vostro prestigio professionale migliora sempre di più. Questa giornata è l’occasione migliore per uscire allo scoperto e mostrare a tutti le vostre idee. Dovete solo fare attenzione a non disperdere le meravigliose occasioni che si presentano anche in amore.