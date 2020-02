Cristina Plevani sbugiarda Pietro Delle Piane: ecco cosa fa dal 2012 (VIDEO)

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è reso protagonista di un altro evento increscioso, al centro dell’attenzione stavolta c’è Cristina Plevani. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha confessato a Pomeriggio 5 di aver ricevuto delle avances dalla persona in questione.

La protagonista ha narrato con minuzia impeccabile i dettagli della vicenda e tutti i presenti in studio sono rimasti basiti. Forse quello di Pietro è un vizio o si tratta solo di banali incomprensioni? Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La confessione di Cristina Plevani su Pietro

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha affrontato nuovamente la questione inerente il presunto tradimento del fidanzato di Antonella Elia. In merito alla questione, si è sentita di intervenire anche Cristina Plevani, la quale ha confessato di aver ricevuto spesso dei messaggi da Pietro Delle Piane. La donna ha svelato che, a partire dal 2012, il tizio in questione ha cominciato a contattarla su Facebook a periodi alterni.

Il contenuto delle loro conversazioni era alquanto ambiguo, anche se il protagonista non si è mai spinto oltre il limite. Ad ogni modo, le sue parole avevano tutta l’aria di lasciare spazio all’ipotesi di un velato corteggiamento. L’altra ospite Serena Garritta ha chiesto di indagare allo scopo di capire se questi messaggi risalissero al periodo in cui Pietro fosse già fidanzato con Antonella oppuire no. (Clicca qui per il video)

Da chi è gestito il profilo di Delle Piane?

Il caso, però, diventa un po’ più fitto di così. A Live, non è la D’Urso, Pietro Delle Piane ha confessato che i suoi social fossero gestiti da un amico, pertanto, le conversazioni con Cristina Plevani potrebbeno non essere farina del suo sacco. La vincitrice della prima edizione del reality show, infatti, nel suo racconto ha messo in conto questa ipotesi, ma per adesso la situazione è poco chiara.

Al momento, quello che i telespettatori si stanno chiedendo è quale decisione prenderà Antonella Elia. La showgirl aveva paventato l’ipotesi di lasciare il suo compagno, lo farà davvero oppure no? Inoltre, verrà messa al corrente di questa ulteriore rivelazione? Lo scopriremo nella prossima puntata.