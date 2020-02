C’è Posta per te nella bufera per la storia sui ragazzi Down: “Mortificazione e tristezza”

In queste ore, il programma C’è Posta per te è finito al centro della bufera a causa della trattazione della tematica della sindrome di Down. Nel corso della precedente puntata, fu narrata la storia di due ragazzi, fan di Francesco Totti. Come di consueto, Maria De Filippi ha posto loro nella condizione di superare alcuni limiti per poter incontrare il loro idolo.

Ebbene, il movimento globale sportivo Special Olympics, che da anni agisce in favore delle persone con disabilità intellettive, non ha preso molto bene la questione. Stando a quanto scritto da Alessandra Palazzotti, direttore nazionale del movimento, la conduttrice e il suo staff non avrebbero trattato in modo corretto la questione.

Le accuse della Special Olympics contro C’è Posta per te

Alessandra Palazzotti ha voluto scrivere una lettera indirizzata direttamente a Maria De Filippi nella quale ha espresso la sua posizione. Secondo il suo punto di vista, infatti, stereotipare la figura delle persone Down semplicemente come tirchie e molto legate ai propri oggetti personali non è una cosa buona.

Sarebbe più opportuno, invece, mettere in evidenza la capacità di questi individui di impegnarsi e portare a termine ciò che gli viene assegnato e non solo. Le persone con disabilità mentali sono dei gran lavoratori, persone diligenti e che ci mettono grinta e coraggio in tutto quello che fanno.

Proprio a causa di tutto questo, il programma C’è Posta per te è finito al centro di una grossa bufera mediatica. La direttrice del movimento, inoltre, ha fatto presente che esistono oltre 250 disabilità di tipo mentale, pertanto, non sembra sia il caso di trattare sempre e solo quella di Down.

Come reagirà la De Filippi alla bufera?

Le parole presenti nella lettera rivolta alla conduttrice Mediaset sono davvero forti e perentorie. Ad ogni modo, l’intervento in questione è terminato ponendo l’accento su come alcune persone sabato scorso si siano indignate per i contenuti mandati in onda. Immagini e messaggi che, secondo il punto di vista della direzione di Special Olympics sono colmi di tristezza e mortificazione.

Per il momento, nè la conduttrice, né la produzione di C’è Posta per te ha risposto a questa bufera. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.