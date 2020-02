Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro in lacrime senza Clizia Incorvaia, le toccanti parole del confessionale

Paolo Ciavarro è rimasto davvero molto colpito dalla decisione di squalificare Clizia Incorvaia per le sue affermazioni. Ecco che cosa ha detto il giovane conduttore nel confessionale

Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia squalificata

Nella puntata di lunedì 24 febbraio del Grande Fratello Vip, la produzione e Alfonso Signorini hanno preso un’importante decisione riguardo Clizia Incorvaia. Ormai lo sapete, l’ex moglie di Francesco Sarcina si è resa protagonista di un momento di rabbia contro Andrea Denver per essere stata nominata.

Lei l’ha definito un “Buscetta” e un “pentito”, ripetendolo più volte. Queste affermazioni hanno creato un grande caos fuori dalla Casa e la decisione della squalifica era inevitabile.

Clizia si è scusata più volte in puntata dichiarando di conoscere molto bene la realtà della mafia e di aver perso amici per questo. Era sempre in prima linea per lottare, ma evidentemente la pressione psicologica della Casa le ha giocato un brutto scherzo. Ovviamente Paolo Ciavarro, con il quale aveva iniziato una relazione, non l’ha presa molto bene.

La reazione di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro, quando Clizia è uscita dalla Casa, ha parlato con Alfonso Signorini dicendo che non si poteva dire nulla su quanto detto da lei perché parole evidentemente ingiustificabili. Tuttavia, per lui Clizia ha capito subito l’errore.

Infatti, anche nel confessionale, Paolo è scoppiato a piangere e ha ripetuto che gli dispiace tanto che lei abbia sbagliato in quel modo. Lui spera che il pubblico capisca che lei è una bella persona. Ha ammesso che “gli è scoppiata dentro” e che sarà difficile adesso continuare il percorso nel reality senza di lei.

Tuttavia, da una parte è anche molto sereno perché sa che quando il programma sarà finito potranno stare insieme e soprattutto fare tante cose insieme come una coppia nella vita normale.

Le ultime novità del GF Vip

Nella puntata di lunedì scorso non c’è stata nessuna eliminazione, ma Clizia Incorvaia è stata squalificata, mentre Andrea Montovoli ha deciso di ritirarsi. Non è il primo, nel corso di questa edizione l’hanno fatto anche Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana.

Dal momento che Grande Fratello Vip andrà in onda fino alla fine di aprile, sono entrati in gioco altri due concorrenti: la stellare Valeria Marini e il discusso Sossio Aruta. Al televoto ci sono quattro concorrenti: Sara, Teresanna, Asia e Fabio Testi.