Adriana Volpe Grande Fratello Vip: “Per me Zequila è trasparente”

Scontro aperto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Intanto nella casa Paolo Ciavarro lancia dediche per la bella Clizia

Paolo Ciavarro fa una dedica a Clizia Incorvaia, infatti i fans impazziscono visto che nel corso della diretta nella casa del Grande Fratello vip, ha voluto ricordare la sua ragazza contro un gesto. Mentre c’era la festa in maschera in casa, ha voluto fare una dedica alla donna mettendosi davanti alla telecamera con le mani a forma di cuore.

Subito Clizia ha scritto sui social network che lui le manca tanto e che lo aspetta. Infatti, non c’è buonanotte più bella che quella che gli ha regalato il suo dolce Paolo.

Nella casa Paolo ha detto che da un po’ di tempo non si sentiva così ed è questa la vittoria che ha avuto nel Grande Fratello vip. Il ragazzo, infatti, parlandone con Fabio Testi, ha voluto confessare quello che prova per la donna, ex moglie di Francesco Sarcina.

Paolo Ciavarro pensa a Clizia e Adriana ignora Antonio Zequila

Intanto, dopo la discussione e la dedica di Paolo Ciavarro, Adriana Volpe ha voluto continuare a mantenere distanze da Antonio Zequila. I due infatti, hanno avuto una lite molto forte in quanto lui aveva detto alcune cose vicino ad Andrea Denver sul presunto rapporto avuto con Adriana.

Tutto smentito. Alfonso Signorini aveva cercato un chiarimento ma subito i due si erano scontrati. Fernanda Lessa in un momento di sfogo di Adriana ha detto che lei si sarebbe arrabbiata molto di più. Invece, la conduttrice ha aggiunto che è ancora arrabbiata per quello che è successo.

Per Adriana però Antonio Zequila è trasparente, infatti non ha più argomenti per parlare di lei. Oramai il loro rapporto si è incrinato, e chissà se poi Antonio non cercherà di fare qualche passo per fare pace.

Il siparietto di Fabio Testi e Asia Valente

Se è vero che nel Grande Fratello vip era nata la storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nella casa però ci sono anche tanti siparietti hot che fanno sorridere. Ad esempio, è il caso del massaggio bollente al lato B di Asia Valente fatto da Fabio Testi.

Testi in sauna è stato chiamato a massaggiare il lato B della ragazza. Ovviamente lui non si è potuto tirare indietro e la ragazza ha detto di aver apprezzato molto perché è davvero bravo. Fabio, sa parte sua, ha ammesso di avere un po’ di esperienza in questo settore.