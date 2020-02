Vera Gemma a Pechino Express 2020 “In America ho conosciuto Quentin Tarantino. Poi sono rimasta incinta e…”

Vera Gemma continua l’esperienza a Pechino Express: tira fuori una storia del suo passato

Vera Gemma continua la sua esperienza a Pechino Express dopo aver salutato Argenta per colpa di un infortunio. Nel corso del suo viaggio, ha raccontato anche alcune parti del suo passato.

In particolare un aneddoto dove dice di essere andata in America per conoscere Quentin Tarantino e anche perché suo padre aveva fatto un film western e lui era fissato con il settore di spaghetti western, ovvero quelli italiani.

Ha detto che lo voleva conoscere Tarantino e alla fine lo ha invitato, per intercessione del padre, a cena a casa sua. Per lei era stato un vero sogno. Secondo il racconto della concorrente di Pechino Express, la cena è stata davvero emozionante. Ha detto che ha cucinato lei la carbonara e infatti, ha fatto una cena tutta italiana. Gli ha anche detto che poteva restare a dormire lì.

L’incontro tra Vera Gemma e Quentin Tarantino

Nel racconto con Quentin Tarantino, lei spiega di questa storia così tra i due e quando ha capito come funzionava, in pratica ha fatto un contratto ed è rimasta in America. Nonostante questo però la vita l’ha portata su una direzione completamente diversa da quella che aveva preso.

Infatti si è innamorata è rimasta incinta e si trovava lì completamente per amore. Una volta che però questo sentimento è andata a sfumare, lei è tornata nuovamente in Italia e la sua vita ha preso tutt’altra direzione. In questo racconto, Vera ha tirato fuori una parte della sua storia personale.

La storia dell’attrice

Vera Gemma è la figlia dell’attore Giuliano Gemma è infatti, cresciuto sempre sui set cinematografici con il padre. Molto legato a Dario Argento, ha iniziato il suo percorso con diverse attività nel mondo del cinema. Infatti, ha tantissimo azioni di filmografia nonché uno degli ultimi è Il Cartaio proprio di Dario Argento dove lei ha recitato.

E’ famosa anche per il teatro vengo adesso sta partecipando la come concorrente a Pechino Express le stagioni dell’Oriente e anche scritto due libri sulla sua vita. Ha iniziato questo percorso insieme a Asia Argento, come “Figlie d’arte”, però alla fine le loro strade hanno preso direzioni completamente opposte.