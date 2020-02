Clizia Incorvaia, spunta una foto sui social con un misterioso uomo. E il web si scatena (FOTO)

Clizia Incorvaia si fa riprendere con un uomo misterioso: impazza il popolo del web

Social network di Clizia Incorvaia spunta la foto con un uomo misterioso. Infatti, viene fotografata insieme all’uomo che non si sa chi è. Dopo la squalifica del Grande Fratello Vip, finalmente ha deciso di uscire un po’ di casa e di distrarsi.

Un importante passaggio che aiuta a liberarsi da tanto tempo inclusi all’interno della casa. L’ex fidanzata, ex moglie di Francesco Sarcina si mostra senza pensieri dicendo direzione Fregene e poi in mostra una foto sulla spiaggia con una bottiglia un uomo misterioso.

Tutto le stories successive sono dedicate a Paolo Ciavarro in particolare, la canzone Sapore di sale in sottofondo, uno dei più grandi successi dei genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello vip, purtroppo la ragazza aveva dovuto abbandonare la casa per aver dato del “Buscetta” ad Andrea Denver.

Clizia Incorvaia e la dedica a Paolo

In riferimento al boss della malavita con un paragone negativo le è costato l’esclusione dal gioco in quanto, sarebbe lesivo nei confronti delle vittime di mafia. Del resto, questa frase aveva fatto discutere soprattutto, in virtù di quelle che erano state le pubblicazioni fatte dall’associazione che tutela delle vittime della criminalità organizzata.

Ha spiegato che lei non c’entra nulla con la criminalità organizzata e Clizia Incorvaia ha anche voluto precisare che lei è proprio fuori da tali discorsi. Però chiaramente nel suo background culturale c’è questo tipo di mentalità che talvolta, le fa venire fuori frasi di questo tipo. Ma di fatto non ha niente a che fare con il suo modo di essere. Infatti, nel corso della trasmissione ha pianto disperatamente. (Continua dopo la foto)

La caduta di stile e la squalifica di Clizia

Clizia Incorvaia si è voluta scusare con tutti i presenti per la sua caduta di stile. Infatti, dice di meritare di andare a casa anche se è rimasta molto male, soprattutto perché dovrà allontanarsi dal suo fidanzato Paolo Ciavarro trovato all’interno della casa.

Di certo però per lei è un momento di clamore mediatico importante che le porterà tantissimo successo. La bella modella e influencer, si è fatta subito conoscere proprio per il fatto che ha dato tutta se stessa in questa storia. Inoltre, adesso tirerà fuori ancora una volta il meglio di sé e vedremo come andrà a finire una volta che uscirà dalla casa anche Paolo Ciavarro!