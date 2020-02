Anna e Gigi crisi bis, perché si sono lasciati anni fa: “In casa ero costretta a…”

In queste ultime settimane è diventato sempre più insistente un rumors che vede protagonista la coppia formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Insieme da più di 20 anni i due hanno fatto sognare con la loro storia d’amore, inizialmente molto discussa, milioni di telespettatori. Ma cosa sta succedendo ora?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: crisi bis?

A lanciare l’indiscrezione qualche mese fa è stato il settimanale Chi, giornale diretto dal giornalista Alfonso Signorini, secondo cui la coppia starebbe attraversando un momento di crisi profonda. In realtà a destare qualche sospetto ancor prima della bomba gossip, è stato il silenzio social dei due, in particolare quello di Lady Tatangelo che, sul cui profilo Instagram continua a mettere foto e filmati che la ritraggono completamente da sola.

Ma c’è un video che ha fatto pensare più di tutti: la cantante di Sora, ha festeggiato il giorno del suo compleanno con la sola compagnia degli amici. Una festa intima, anche se condivisa sui social, in cui l’assenza di Gigi è apparsa come decisamente anomale. Che fine ha fatto il cantante napoletano?

Perchè si sono lasciati la prima volta

In realtà i due in passato hanno già attraversato una crisi profonda che li ha portati anche ad allontanarsi per molti mesi. Anna Tatangelo, ai tempi, decise di abbandonare la casa romana condivisa con Gigi e il piccolo Andrea, loro primogenito e di andare via per un pò.

Successivamente si confidata a Vanity Fair e attraverso una lunga intervista ha rivelato quali sono stati i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal suo compagno. L’artista ha parlato di iniziali incomprensioni che hanno portato ad un inevitabile smussamento del rapporto.

In particolare ha raccontato di non aver più avuto la pazienza di sopportare modi e stili di vita di Gigi. “Lui è un napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra”. Ha poi confessato che erano arrivati al punto di litigare sempre: così ha scelto di staccare per un pò la spina.

Per fortuna si sono ritrovati, ma oggi i fan sono nuovamente preoccupati per il loro amore, che è diventato improvvisamente silenzioso.