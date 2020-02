Clizia Incorvaia nella bufera: parla il fratello

Clizia Incorvaia è da giorni nella bufera mediatica e del web per le sue affermazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto il fratello a Pomeriggio Cinque

GF Vip: Clizia Incorvaia nella bufera

Clizia Incorvaia, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un momento di rabbia nei confronti di Andrea Denver, colpevole di averla nominata. L’influencer si è lasciata andare ad espressioni davvero gravi accusando il modello di essere un “Buscetta” e un “pentito”. Queste dichiarazioni hanno innescato un vero e proprio caos sui social, in massa hanno chiesto la squalifica.

Infatti, nella puntata di lunedì 24 febbraio, la produzione ha deciso di squalificare Clizia Incorvaia. Quest’ultima si è scusata più volte, ha pianto pensando alla sua famiglia, a come sia stato possibile che abbia detto quelle frasi. Tuttavia, la polemica nei suoi confronti non si è affatto placata.

Gli attacchi a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso ha affrontato l’argomento a Pomeriggio Cinque con alcuni ospiti, tra i quali alcuni ex gieffini. Ad esempio, Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del reality di ben 20 anni fa) ha detto che secondo lei quando una persona si arrabbia dice parolacce, ma non dice cose che non pensa e che non è abituato a dire. Nello scusarsi in diretta, poi, Clizia ha chiesto scusa a tutti, tranne ad Andrea Denver. Era come se si fosse preparata il discorso. Allo stesso modo anche Floriana Secondi non ha capito il comportamento di Clizia.

Inoltre, anche Mondonico e Biagio D’Anelli, presenti in studio, hanno ricordato che nei giorni successivi Clizia parlava di quello che era successo con leggerezza, chiedendo anche un remix di quel momento.

Le parole del fratello Mattia

In studio era presente il fratello di Clizia Incorvaia, Mattia, il quale ha riconosciuto che le dichiarazioni fatte dalla sorella sono state molto gravi e ingiustificabili anche se è convinto che in momenti di rabbia una persona possa dire anche cose che non pensa davvero.

Ha raccontato che Clizia è sempre stata in prima linea contro le associazioni mafiose, si batte per le ingiustizie e per difendere i più deboli. Tuttavia, Mattia stesso ha ammesso che lei lo fa arrabbiare da sempre perché a volte si comporta come una bambina e non dà peso alle parole. Voi che cosa ne pensate di questa storia?