Emma Marrone “Ecco perché lo faccio” la decisione sui suoi problemi di salute è ammirevole

Emma Marrone risponde sui social e decide di parlare dei suoi problemi personali: un messaggio importante sullo sport

Emma Marrone decide di parlare dei suoi problemi personali e anche della sua carriera professionale. Tra poco partirà il nuovo tour molto atteso, dove la cantante sta cercando di prepararsi in maniera egregia. Non è soltanto una questione musicale ma anche una preparazione che riguarda il punto di vista fisico.

Infatti, lei si allena molto e spesso e i fans la rimproverano perché è troppo tesa e questo potrebbe causarle dei problemi di salute.

Se la bella cantante ci sta dando dentro in maniera così pesante, è semplicemente perché con la malattia che l’ha colpita tempo fa, si rende conto che deve prepararsi da un punto di vista fisico. Per lei, la forza nonché la resistenza vanno coltivate in ogni momento. Allora, Emma ha deciso di allenarsi molto per essere in piena forza e affrontare al meglio il tour.

Emma Marrone e la risposta sullo sport

Su Instagram Emma Marrone ha voluto rispondere a tutti coloro che le dicono che lei è perfetta e non ha bisogno di stress che un tour del genere può comportare. Emma, quindi si allena per la sua salute e lo fa dando anche un messaggio importante ai fan sullo sport come elemento di salute non solo di bellezza.

Infatti, la salute viene proprio prima di tutto. Visto che non ha potuto tingersi i capelli su suggerimento dei medici e non si sta certo concentrando sull’aspetto, adesso sta iniziando a fare almeno un percorso che la può far rinforzare da un punto di vista fisico.

Il commento di un follower

Emma Marrone racconta spesso che rispetto a quello che ha in passato è cambiata molto e vuole ricordare sempre che l’estetica non è importante perché ci sono ogni giorno, persone che lottano con problemi gravi. Quindi la cosa importante è lavorare su se stessi ed essere belle dentro.

Una follower ha voluto farle un complimento dicendo che lei rispetto al passato è molto cambiata, è cresciuta ed è una donna che lotta tanto. Questo ovviamente l’ha formata da un punto di vista caratteriale. Ecco perché è unica!