Paola Di Benedetto GF Vip, confessioni notturne e finisce nella bufera

Paola Di Benedetto dà un consiglio a Sara Soldati: subito si scatena l’ira del web contro di lei

Nella casa del Grande Fratello vip, tempo di confessioni nella notte. Infatti, Paola Di Benedetto dopo la puntata di lunedì 24 febbraio 2020, si è fermata insieme alle altre ragazze per parlare un poco delle loro cose personali.

Infatti, Sara Soldati insieme ad Antonella Elia e Paola hanno iniziato un po’ a parlare dei ragazzi all’interno della casa. Sara in particolare, ha detto che ha un debole per Andrea Denver. Una cosa che lei fino adesso non aveva detto. Però un certo punto ha deciso di confessarlo senza alcuna vergogna.

La confessione di Sara a Paola Di Benedetto

Dice che lui è pacato, dolce ed è un tipo molto diverso da quelli che ti stanno sempre addosso. Del resto Andrea Denver è fidanzato e quindi, di certo non è un bene che lei possa mettersi in testa qualcosa tra i due.

Però, nonostante questo le ragazze all’interno della casa gli hanno dato tutto un altro consiglio. Per Antonella Elia dovrebbe dirlo, anche se lui è impegnato. Invece la compagna di Federico Rossi ha deciso di darle un consiglio completamente diverso.

Secondo Paola invece, Sara Soldati dovrebbe provarci con Andrea Denver anche se lui è fidanzato purché lo faccia nel rispetto e poi dovrebbe essere lui a fare un passo successivo. Ovviamente si spera che la fidanzata di Andrea Denver non abbia sentito questa conversazione.

Cosa succederà tra Sara e Andrea?

La fidanzata di Andrea ovviamente potrebbe anche arrabbiarsi di quanto detto da Paola Di Benedetto. Sara però non è convinta che provarci con Andrea possa essere la strada giusta. Del resto, lei stessa ha detto che in vita sua non ha mai corteggiato quando, si è sempre fatta corteggiare.

Inoltre, Paola e Antonella Elia dicono che è il caso di insistere e quindi hanno cercato di darle anche qualche consiglio. Sarebbe anche un modo secondo loro di farle provare la nuova esperienza di essere una seduttrice. Coloro che seguono però le persone all’interno della casa dal web hanno iniziato a arrabbiarsi non poco.

Paola infatti, è finita nella bufera web in quanto i fans non hanno gradito quello che lei ha detto a proposito dell’idea di trovarci con Andrea di andare anche se è fidanzato. Ovviamente, le hanno ricordato che anche lei è impegnata e se qualcuno ci stesse provando con il suo ragazzo? Una frase quindi, che non è piaciuta ai fans e che probabilmente farà ancora discutere a lungo.