Pago e Serena Enardu non si sposano, lui ha detto di no: i problemi con i familiari

Una volta terminata la loro esperienza nella casa del Grande Fratello VIP, Pago e Serena Enardu sembrano pronti a vivere al meglio la loro storia d’amore. Nel salotto di Silvia Toffanin, la Enardu aveva detto di essere disposta a sposare il suo compagno anche subito. Un po’ diversa, però pare sia stata la reazione del cantante.

Pacifico Settembre ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ed ha chiarito alcuni dubbi in merito alla vicenda. Quello che appare chiaro è che Pago non sembra pronto a convolare a nozze con la sua amata. Andiamo a vedere quali sono i motivi.

Ecco perché Pago non vuole sposare Serena Enardu

L’esperienza di Pago all’interno della casa del GF VIP è stata molto influenzata da Serena Enardu. Il concorrente, infatti, era tra i favoriti all’inizio, ma dopo l’arrivo dell’ex tronista, l’opinione del pubblico è drasticamente cambiata.

Ad ogni modo, contro tutto e tutti, i due protagonisti hanno detto di essere disposti ad affrontare ogni avversità, purché stiano insieme. Se la Enardu, da un lato, sembra pronta a compiere anche passi importanti come il matrimonio, il suo compagno preferisce andare in modo molto più cauto.

Nel corso dell’intervista con Alfonso Signorini, il cantante ha spiegato di volerci andare piano. Prima di arrivare a prendere una simile decisione, infatti, vuole risolvere completamente i problemi che aveva con Serena già da prima di partecipare a Temptation Island VIP. Il protagonista, inoltre, ha alluso anche ad alcuni problemi con la sua famiglia.

I problemi familiari

Pago ha spiegato che a causa dei dissapori con Serena Enardu, i suoi familiari si sono un po’ distaccati da lui. A quanto pare, sono stati in molti a non comprendere gli atteggiamenti della sarda e, soprattutto, l’essere così accondiscendente da parte di Pacifico. Ad ogni modo, il protagonista dell’intervista ha detto di essere sulla buona strada per appianare tutte le divergenze.

Intanto, I due innamorati stanno ricominciando partendo proprio dai loro figli. In alcune recenti IG Stories, infatti, si sono mostrati in compagnia di Tommaso e Nicola e l’armonia è sembrata regnare sovrana.