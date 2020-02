Roberto Parli contro Adriana Volpe per la vicinanza a Denver: “C’è una figlia di mezzo”

Nell’ultimo numero del settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, è presente un’intervista rilasciata dal marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, il quale sembra alquanto adirato con la concorrente. Quest’ultimo ha commentato la vicinanza tra la sua donna e Andrea Denver.

Tra i due pare sia nata una certa sintonia e un certo feeling, cose che stanno sicuramente infastidendo l’imprenditore. Per tale ragione, dopo allusioni, insinuazioni e accuse, ha deciso di rompere il silenzio e dire tutto quello che pensa.

Lo sfogo di Roberto Parli contro Adriana Volpe

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha detto in modo alquanto esasperato di essere stanco del comportamento che sua moglie sta assumendo all’interno della casa. Prima di prendere parte a questa esperienza, la conduttrice gli aveva assicurato che si sarebbe comportata in modo corretto non dando adito a stupide polemiche. Eppure, nelle ultime settimane, non si sta facendo altro che parlare della sintonia venutasi a creare con Andrea.

Sebbene la donna abbia sempre smentito ogni ipotetico coinvolgimento emotivo, i suoi gesti stanno comunque recando dolore per il suo uomo. Durante l’intervista, Parli ha detto che sia lui sia sua figlia stanno soffrendo molto a causa di tutto quello che sta accadendo. Specie la bambina, infatti, si sta trovando ad affrontare dei momenti molto imbarazzanti con gli amichetti di scuola.

Le parole su Andrea Denver

Secondo il punto di vista del marito di Adriana Volpe, dunque, la donna dovrebbe mostrare maggiore rispetto, è questa la cosa che lo rende maggiormente furioso. Lui per natura non è un uomo geloso, sta di fatto che vivono una relazione a distanza e sono sempre stati molto sereni. Per quanto riguarda Andrea Denver, invece, il protagonista dell’intervista non ha voluto spendere molte parole.

A suo avviso, infatti, Adriana è abbastanza adulta da essere in grado di controllarsi e di ricordarsi di avere un marito ed una figlia a casa che la guardano. Per tale ragione, non ha nulla contro il 28enne che, naturalmente, sta seguendo i suoi istinti e si sta godendo liberamente questa esperienza nel reality show. Con ogni probabilità, nella prossima puntata la conduttrice sarà messa al corrente di quanto accaduto.