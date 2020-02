Piccolo incidente ad Avanti un altro: Paolo Bonolis fa male a Luca Laurenti, lui lascia lo studio

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato?

Da qualche settimana sul web gira voce che i rapporti tra Paolo Bonolis si siano inclinati. Infatti in molti sostengono che dopo oltre 30 anni di carriera insieme, il Maestro e il conduttore romano potrebbero dividere le loro strade.

Addirittura un rumor dice che i due professionisti Mediaset avrebbero avuto un’accesa discussione ad Avanti un altro!, il popolare game show che dallo scorso 6 gennaio va in onda su Canale 5. Una lite avvenuta davanti al pubblico presente nello studio 1 del centro Elios di Roma. Ma cosa è successo realmente?

Cosa sta accadendo tra i due conduttori di Avanti un altro?

Ricordiamo che Avanti un altro! va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da ben nove edizioni. In questi anni Paolo Bonolis e Luca Laurenti ne hanno combinate di tutti i colori. Gaffe, siparietti divertenti tra loro, oppure coinvolgendo il pubblico o i personaggi del mini-mondo.

Come accennato prima, su internet si fa sempre più insistente la voce che il marito di Sonia Bruganelli e il suo amico e collega romano si siano raffreddati, ovvero che non c’è più quel rapporto di anni fa. Una conferma si è avuta qualche giorno fa quando il Maestro ha perso le staffe davanti a tutti rimproverando il padrone di casa. Cosa è successo?

Luca Laurenti perde le staffe con Paolo Bonolis: ecco il motivo

Qualche settimana, mentre Paolo Bonolis stava facendo delle domande di turno ad un concorrente, Luca Laurenti ha sbottato contro il collega. Per quale motivo? Nell’illustrare a chi aveva di fronte come funzionasse l’insetticida, il marito di Sonia Bruganelli ha ferito involontariamente il cantante.

A quel punto quest’ultimo ha sbottato di essere stanco di farsi male per colpa sua lasciando lo studio di Avanti un altro. Il padrone di casa ha più volte chiesto scusa a Luca ma lui non ha voluto sentire ragioni. Era un siparietto tra i due professionisti ma Bonolis no ha calcolato che con la finta bombola ha fatto male al popolaccio dell’amico.