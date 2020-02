“Sta per svenire….?”: Flavio Insinna preoccupato a L’Eredità, ecco cosa è successo [FOTO]

La neo campionessa de L’Eredità rischia di svenire?

Nella puntata de L’Eredità in onda martedì 15 febbraio 2020 Flavio Insinna ha proclamato una nuova campionessa.

Si tratta di Barbara che grazie alla sua bravura e preparazione è riuscita a superare La Ghigliottina, Ebbene sì, la donna si è portata a casa una bella somma, ovvero 95 mila euro in gettoni d’oro. Infatti senza alcuna difficoltà è riuscita ad indovinare la parola corretta.

Ovviamente il pubblico e sopratutto la diretta interessata è apparsa emozionata per il trionfo. Una volta alzatasi dalla postazione per festeggiare con lo spumante, la neo campionessa ha detto di non crederci. A quel punto il padrone di casa in modo ironico le ha detto: “Avvertimi se stai per svenire”. (Continua dopo la foto)

Barbara vince 95 mila euro a L’Eredità

Come accennato prima, nel game show L’Eredità c’è stata l’ennesima vittoria con portafoglio. A trionfare è stata Barbara che è riuscita ad aggiudicarsi una bella somma, ossia 95 mila euro. Dopo aver dato la risposta corretta, il conduttore romano Flavio Insinna le ha detto: “Inizio… perché questo è solo l’inizio della nostra meravigliosa Barbara a L’Eredità!”.

Qualche istante prima il padrone di casa aveva pronunciato un’altra frase con al suo interno ‘inizio’. Per caso l’attore capitolino le ha voluto suggerire la risposta esatta? Ai margini del Tg1, il professionista Rai ha chiesto alla nuova protagonista del quiz tv se avesse intenzione di salutare indicandole pure la telecamera. Ma la donna visibilmente emozionata è stata in grado di dire solo grazie.

Flavio Insinna ricorda che le puntate del game show sono disponibili anche su RaiPlay

Prima di accedere al gioco finale de L’Eredità, ovvero La Ghigliottina, il padrone di casa Flavio Insinna alla neo campionessa Barbara ha ricordato qualcosa. In pratica l’attore capitolino l’ha invitata a guardare la puntata in questione del quiz tv di Rai Uno anche sulla piattaforma web RaiPlay. Ora la ragazza avrà la possibilità di incrementare il suo bottino riprovandoci questa sera alle 18:50 sempre se i suoi avversari glielo permetteranno.