Beautiful anticipazioni Usa: Thomas mette nel mirino Brooke

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che la vita di Hope sarà in pericolo dopo l’arrivo a Los Angeles di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), deciso a formare una famiglia con lei per il bene di Douglas, rimasto orfano della madre Caroline.

Thomas riuscirà con l’inganno a portare dalla sua parte la giovane, gettando fango su Liam e nascondendole la verità su Beth. Nello stesso tempo, il Forrester capirà di dover stare attento alle intromissioni di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang), che inizierà a capire che qualcosa non va.

Beautiful anticipazioni: Brooke preoccupata per Hope

Thomas seminerà il panico dopo aver scoperto la verità su Beth, una verità che Hope non dovrà mai sapere. Il giovane, dopo aver messo all’angolo Liam, penserà a come sbarazzarsi anche di Brooke, che da un po’ di tempo lo sta infastidendo con domande compromettenti. Tuttavia, come raccontano gli spoiler di Beautiful, la Logan terrà gli occhi aperti, decisa a proteggere sua figlia.

Hope Logan (Annika Noelle) verrà messa in guardia da sua madre riguardo la pericolosità di Thomas, ma sembrerà non preoccuparsene, ora che può fare da madre al piccolo Douglas. La Logan si farà prendere dal panico e andrà a parlare con Ridge Forrester (Thorsten Kaye) che, tuttavia, minimizzerà le sue preoccupazioni. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke non si perderà d’animo e così si rivolgerà al suo ex Bill.

La Logan in pericolo

Come rendono noto gli spoiler di Beautiful, Thomas riuscirò ad allontanare inevitabilmente Hope da Liam. Il suo piano è quasi riuscito, se Brooke non avesse iniziato a sospettare di lui. Sarà così che la Logan potrebbe diventare la prossima vittima di Thomas, pronto a tutto pur di avere la totale attenzione di Hope.

La situazione si complicherà ancora di più quando Ridge e Brooke litigheranno a causa di Thomas. La Logan non troverà alcun appoggio in suo marito che, dal canto suo, spingerà affinché Steffy e Liam tornino ad essere una famiglia felice. La Logan si troverà sola a combattere contro i mulini a vento e non saprà come fare per proteggere Hope.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che, quando la Logan si precipiterà alla casa sulla scogliera per parlare con la figlia, si metterà in serio pericolo, in quanto Thomas avrà un acceso diverbio con lei. Qualcuno finirà molto male: sarà il giovane Forrester o la coraggiosa Brooke? Non resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire come procederà questa storyline.