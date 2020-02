Un posto al sole, spoiler 27 febbraio 2020: Clara decisa ad abortire

Gli spoiler di Un posto al sole del 27 febbraio mettono in risalto dei nuovi colpi di scena riguardanti Clara e la sua gravidanza.

La donna sarà finalmente decisa sul da farsi ma il suo volere non troverà il favore della madre e di Angela e Giulia. Leonardo, Serena e Filippo continueranno a tenere banco con il loro triangolo d’amore. Ma qualcosa potrebbe presto cambiare in seguito ad una vicenda inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni giovedì 27 febbraio 2020

Clara (Imma Pirone), dopo la brutta disavventura dovrà decidere che fare con la gravidanza contratta. Dato che il perfido Alberto non ha preso la notizia in maniera positiva, la biondissima cameriera arriverà a prendere una dolorosa decisione: abortire.

Giulia e Angela cercheranno, seppur invano, di farle cambiare idea e di farle vedere questa gravidanza da un’altra prospettiva. Nonostante le parole di supporto e l’invito a rifletterci ancora, la nostra protagonista deciderà di porre un freno al suo stato interessante di salute. Nunzia interverrà decidendo di andare a parlare con Alberto Palladini. Riuscirà la sua azione ad andare a buon fine?

Leonardo e Serena saranno sempre più vicini e quindi tutto porterà a pensare che nel cuore della donna non ci sia più spazio per il marito. La Cirillo si ritroverà a riflettere sui suoi sentimenti poiché sarà molto confusa. Intanto, Filippo sarà profondamente consumato da questa vicenda e potrebbe prendere una decisione a dir poco inaspettata.

Il difficile periodo di Marina non accennerà a migliorare. La Giordano non saprà più dove sbattere la testa dato che comincerà a nutrire dei forti dubbi sull’intera vicenda. Roberto Ferri, invece, inizierà a capire il motivo per cui la donna con l’iconico caschetto abbia chiuso la relazione con Fabrizio Rosato.

Spoiler Un posto al sole: Filippo conosce una persona

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Filippo incontrare una persona che lo lascerà senza parole. In seguito l’uomo manderà una lettera choc a sua moglie. Nunzia sospetterà che Alberto stia continuando a manipolare la sua dolce figliola e quindi cercherà di farle aprire gli occhi.

Niko si metterà in affari con Alberto Palladini dato che sarà intenzionato ad acquistare la sua auto nonostante il parere discordante dei suoi familiari. Fabrizio, che si assumerà la colpa dell’omicidio di suo zio Sebastiano, rischierà di rimanere dietro le sbarre per molto tempo. Marina si attiverà per aiutarlo.