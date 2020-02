Tentato furto ad una vecchietta: ladro messo in fuga dalla vittima

Un tentato furto ad una vecchietta ha avuto un lieto fine. L’episodio si è tramutato nell’occasione perfetta per arrestare il presunto ladro, che nel frattempo aveva tentato la fuga.

Una donna di quasi cent’anni ha avuto la capacità di mantenere il segue freddo dinanzi a quella scena che avrebbe spaventato chiunque. Ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione dei passanti, e di suo nipote. Dinanzi a questo coraggio, il ladro ha optato per la ritirata, ma non è andata a buon fine. L’uomo infatti è stato raggiunto da due pattuglie del reparto volanti, ed è stato tratto in arresto.

Tentato furto ad una vecchietta: il coraggio della donna a Roma

La storia del tentato furto ad una vecchietta ha avuto un buon epilogo. Nonostante l’uomo abbia tentato di darsela a gambe levate con movimenti acrobati, non l’ha fatta franca. L’episodio si è concluso nel migliore dei modi.

Il ladro è stato infatti colto in flagrante nel tentativo di entrare nell’appartamento. La donna 95 anni, ma lucida a più non posso, ha mantenuto il sangue freddo dinanzi all’uomo arrampicato al tubo del gas. Ha dunque cominciato a gridare, mettendo in fuga il malvivente.

Quanto appena raccontato è accaduto a Roma, nel rione Collatino. Trattandosi di una signora molto anziana, il ladro non si aspettava della reazione della donna. La vecchietta continuava ad urlare a squarciagola. La speranza era allertare suo nipote che abita al piano di sopra.

La fuga del ladro e l’arresto

Dal momento che il tentato furto ad una vecchietta, non eta andato come previsto, il ladro ha provato a dileguarsi. Ha dunque camminato su una pensilina e poi si è calato dallo stesso tubo dal quale era salito.

Durante la sua fuga, il ladro è stato avvistato da un negoziante, il quale ha prontamente allertato le autorità. Insieme al nipote della vecchietta, il negoziante ha inseguito il ladro. Nel frattempo sono giunte due pattuglie del Reparto Volanti. Gli agenti hanno bloccato il malvivente, ammanettandolo e arrestandolo.

Del ladro si sa che è un giovane di nemmeno 30 anni. Sulla sua fedina penale vige già un divieto di dimora nel comune di Roma. La lista dei reati penali che lo riguardano è davvero lunga.