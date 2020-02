“Odiamo quelli del Nord e non possono scendere”: Striscia la Notizia smaschera Elisa De Panicis, parole choc

Confessioni choc di Elisa De Panicis sul Coronavirus

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis ha trovato il modo per far parlare di sé. Infatti, nelle ultime ore l’ex gieffina ed influencer ha espresso il suo parere su quello che sta accadendo nel nostro Paese, ossia sull’emergenza Coronavirus.

In una clip condivisa sulle Stories di Instagram, ha sbottato in questa maniera “Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord, perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere”. Ma non è finita qui, infatti per la ragazza i Lombardi, Veneti che in questo caso hanno bisogno di andare al Sud Italia al momento non possono farlo. “Questa per me è la cosa più bella del Coronavirus, finalmente!”. Il video in questione è stato ripreso dal sito di Striscia la Notizia.

Bufera sul web per le parole dell’ex gieffina

Ovviamente le dichiarazioni choc di Elisa De Panicis hanno immediatamente fatto il giro del web e dei vari social network scatenando lo sdegno da parte degli utenti. Ma non solo quest’ultimi, anche da parte di altri colleghi che fanno parte del mondo dello spettacolo e pure italiani che vivono al Sud. Tra questi non poteva mancare la replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Karina Cascella.

Quest’ultima ha detto che alcune persone non dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi ad un pubblico così vasto. Perché la loro ignoranza dovrebbe restare dentro le mura della loro casa. Dopo aver sollevato la polemica, l’ex gieffina ha rimosso il filmato in questione, mettendone un latro riferito alle polemiche sollevate. (Continua dopo la foto)

Nessuna scusa da parte dell’influencer

Come fa riportare il tg satirico Striscia la Notizia, Elisa De Panicis non sembra affatto consapevole di quello che ha detto, anzi non è per niente pentita delle parole che ha detto su Instagram. L’influencer è stata bersagliata di commenti al vetriolo che la invitano a riflettere sulla gravità delle sue parole, ma lei sembra infischiarsene altamente.

“Da napoletana ti dico che sei stata proprio fuori luogo, dobbiamo uscirne solo tutti insieme e aiutarci”, ha scritto un’internauta che non ha ricevuto nessuna risposta da parte della diretta interessata.