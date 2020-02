“Non ha paura di nessuno”: Naike Rivelli, seno al vento di fronte lo specchio, al veleno contro Barbara D’Urso [FOTO]

View this post on Instagram

©️naikerivelli #naikerivelli #copyright Incredibile come in TV i conduttori, o meglio come ormai si sentono, i “padroni” delle trasmissioni, possono trattare ogni tipo di argomento a loro piacimento, invitando ospiti in tv permettendogli di sputtanare il prossimo … 🤔🙈 e poi… , quando si ritrovano nel centro del mirino di argomenti molto attuali, interessanti e importanti da approfondire, vanno fuori di testa. Perché non si può parlare di Raccomandati e Raccomandazioni…?! Non è qualcosa di importante …? Perché vengono invitate certe persone in tv ? Perché non APPROFONDIRE…? Meglio parlare di luigi favoloso? Meglio vedere una soubrette che finge di farsi cadere la bretella in diretta? Meglio invitare donne con gravi problematiche emotive in tv per fare audience..? Una standing Ovation a Vittorio Sgarbi che non ha paura di niente e nessuno! Sei un mito! #naikeirivelli #vittoriosgarbi #standingovation #haivintotu #andthewinneris @vittoriosgarbi @ilgiornale.it @striscialanotizia @liberoquotidiano @ornellamuti