Il Paradiso delle signore trama 28 febbraio: Clelia fa una scoperta, Adelaide compra la villa

La settimana si concluderà con esilaranti colpi di scena nel Paradiso delle signore, l’episodio del 28 febbraio, infatti, sarà ricco di avvenimenti. Tra questi, vedremo che Antonio cambierà idea su Armando e gli chiederà di prendersi cura di sua madre. Adelaide, invece, riuscirà a salvare le sorti di Villa Guarnieri.

Clelia, invece, nel tentativo di recuperare un giocattolo di suo figlio, si imbatterà in una lettera molto importante scritta da Silvia per suo marito. Il contenuto, naturalmente lascerà la dama senza parole.

Spoiler Paradiso delle signore: la decisione di Adelaide

L’episodio di venerdì 28 febbraio del Paradiso delle signore incomincerà da casa Cattaneo. Tutta la famiglia si troverà a respirare un clima davvero malsano. Tra Silvia e Luciano non sembra esserci alcuna possibilità di ricucire il rapporto, tuttavia, continueranno a fare finta di nulla per il bene di Federico. In casa Amato, invece, sarà il tempo dei chiarimenti. Antonio, infatti, chiederà scusa ad Armando per aver dubitato di lui.

Il ragazzo, quindi, lo esorterà ad accudire sua madre Agnese e di starle vicino il più possibile in questo momento così delicato. Importante colpo di scena, invece, per Villa Guarnieri. Adelaide deciderà di acquistare lei la tenuta e quindi potrà tornare a vivere al suo interno. L’unico problema, però, sarà che dovrà tornare a dividere il tetto con Umberto. Tra Riccardo e Angela, invece, ci sarà sempre più alchimia.

Trama 28 febbraio: Clelia trova una lettera

Nel corso della puntata del 28 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che il giovane prenderà coraggio e chiederà alla fanciulla un incontro galante. Purtroppo, però, si verificherà un piccolo imprevisto che non consentirà ai due di godersi la serata. Nella parte conclusiva della puntata, invece, assisteremo ad un’importante scoperta che farà Clelia. La Calligaris, infatti, si recherà nell’ufficio di Luciano per recuperare un giochino di suo figlio Carletto.

La dama incomincerà a cercare tra le varie scartoffie quando, ad un certo punto, le capiterà tra le mani una lettera, che Silvia ha scritto per suo marito. La curiosità della capocommessa la spingerà ad aprirla e leggere il suo contenuto. A quel punto, Clelia scoprirà il grande segreto che nascondono i due coniugi. Come deciderà di comportarsi?