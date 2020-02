“Ormai è solo un porno”: Justine Mattera senza mutande? Il vestito corto mostra più del dovuto, è polemica [FOTO]

Justine Mattera torna a provocare i follower: ecco come

Justine Mattera non si smentisce mai. Ormai la soubrette italo-americana ha deciso di proseguire la strada della sensualità. Infatti la 48enne che è arrivata nel nostro Paese da circa vent’anni, quasi ogni giorno sul suo seguitissimo account Instagram posta degli scatti dal sapore bollente. In che senso?

L’ex moglie di Paolo Limiti realizza degli shooting fotografici con abiti succinti e spesso privi di reggiseno e slip. Nelle ultime ore la donna che somiglia moltissimo Marilyn Monroe ha caricato sul suo account social un suo scatto in bianco e nero decisamente sexy. Senza ombra di dubbio il suo lato B è da Oscar.

Justine Mattera ha un lato B da Oscar: la foto

Grazie alla sua ultima foto i follower di Justine Mattera sono andati in visibilio. La soubrette americana ma naturalizzata italiana sa perfettamente come far attirare l’attenzione su di sé. Una testimonianza l’abbiamo avuta nelle ultime ore, sempre grazie al social dedicato alle foto, ossia Instagram. Nell’immagine in questione è possibile vedere la 48enne ripresa di spalle su un balcone che indossa solamente un vestitino molto attillato e super corto.

Talmente striminzito che lascia intravedere il suo tonico lato B. In più a rendere ancora più bollente ci pensano i collant sostenuti dal reggicalze. Ma quello che ha fatto impazzire i seguaci è l’espressione audace della soubrette che ha lo sguardo rivolto verso l’obiettivo e la bocca chiusa. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto dell’italo-americana

Dopo aver postato questo scatto, quale sarà stata la reazione dei follower di Justine Mattera? Ricordiamo che coloro che la seguono su Instagram sono circa 400 mila e quasi tutti sono rimasti a bocca aperta per tanta bellezza.

Il risultato finale? Migliaia di likes e tanti commenti positivi. Complimenti per la fortuna fisica della soubrette che, nonostante i suoi 48 anni ha un fisico da ragazzina. Tutto questo grazie allo sport che pratica quotidianamente, tra cui il ciclismo e la corsa.