GF Vip, Clizia Incorvaia torna sui social: la dedica a Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha pubblicato un post sui social dedicato a Paolo Ciavarro. Ecco che cosa ha detto l’influencer

GF Vip: Clizia Incorvaia squalificata dal reality

In queste settimane il pubblico del Grande Fratello Vip ha assistito al nascere della storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, lunedì 24 febbraio la loro relazione ha subìto una battuta d’arresto.

Infatti, la produzione del reality e lo stesso Alfonso Signorini hanno deciso di squalificare Clizia a seguito delle gravi dichiarazioni che ha rivolto ad Andrea Denver coinvolgendo fatti gravi di mafia.

Paolo ne è rimasto davvero sconvolto. In un confessionale, in lacrime, si è detto molto dispiaciuto per l’errore di Clizia ma per lui l’importante è che ha capito e ha chiesto scusa. Spera che le persone fuori possano capire che è una brava persona e spera di raggiungerla al di fuori per poter stare insieme e vivere questa relazione d’amore dal momento che “le è scoppiata dentro”.

La dedica di Clizia per Paolo

Clizia, appena è tornata nel mondo reale e ha preso possesso dei social, ha deciso di dedicare il suo primo post a Paolo. L’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre è in spiaggia a Fregene, il posto di cui parlavano sempre nella Casa, e ha scritto: “Ti aspetto qui, torna vincitore”. Poi ha taggato il profilo del giovane conduttore. (Continua dopo la foto)

Ovviamente Clizia dovrà aspettare ancora un bel po’ di tempo. Paolo in Casa è molto amato ed è difficile che possa andare al televoto in tempi brevi. Inoltre, Alfonso Signorini ha appena annunciato che il Grande Fratello Vip andrà in onda fino alla fine di aprile.

Le ultime vicende del reality

Lunedì scorso Clizia è stata squalificata e Andrea Montovoli si è ritirato. Dal momento che il reality andrà avanti ancora per due mesi, dopo l’ingresso di Teresanna, Sara e Asia, sono arrivati anche Valeria Marini e Sossio Aruta come nuovi concorrenti. Al televoto questa settimana ci sono Teresanna, Asia, Sara e Fabio Testi.

In Casa il clima è a tratti un po’ nuvoloso. Antonella Elia ha avuto diversi scontri con Adriana Volpe, così come Antonio Zequila, il quale si è scontrato con Paola Di Benedetto. Fabio Testi e Antonio Zequila parlano spesso di strategie e di pubblico e la cosa non piace al resto del gruppo. Che cosa succederà nelle prossime puntata di Grande Fratello Vip?