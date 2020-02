Gabriel Garko esce allo scoperto: beccato insieme alla sua fidanzata, ma qualcosa non torna [FOTO]

La vita sentimentale di Gabriel Garko

Sono trascorsi un paio d’anni dalla fine della sua relazione sentimentale con la collega Adua Del Vesco, tuttavia la vita amorosa di Gabriel Garko è sempre al centro del gossip.

Qualche tempo fa l’attore torinese per sua stessa ammissione disse di essere felicemente innamorato, ma non ha mai voluto menzionare la persona che gli ha rubato il cuore. In tanti sono convinti che l’artista piemontese sei gay e non lo voglia ammetterà, infatti sul web gira voce di un possibile flirt con Gabriele Rossi.

Nonostante le indiscrezioni, nessuno dei due ha mai confermato o smentito la voce. Cosa c’è sotto? Ma nelle ultime ore su internet sono apparse delle foto che ritraggono il bel Gabriel in compagnia di una donna, definita già la sua nuova fidanzata. Chi è? Possiamo dirvi che non è un volto sconosciuto.

L’attore romano beccato insieme all’ex moglie di Raoul Bova

Nelle ultime ore sul web sono apparse delle foto realizzate da un paparazzo. Scatti che mostrano Gabriel Garko in dolce compagnia con donna misteriosa. Ma guardando attentamente le immagini in questione, si capisce chiaramente chi è la figura femminile che accompagna il noto attore torinese.

Ebbene sì si tratta di Chiara Giordano, una delle concorrenti della prima stagione di Amici Celebrities, ma anche ex moglie di Raoul Bova. Sembrerebbe, però, che i due sarebbero amici di vecchia data e spesso si trovano a commentare i propri post su IG. Si sono visti solo per amicizia oppure tra loro è nata una storia d’amore? (Continua dopo la foto)

Gabriel Garko e le confessioni a Io e Te

Un paio di mesi fa, durante una sua ospitata a Io e te, il programma di Rai Uno condotto da Pierluigi Diago, Gabriel Garko si era confessato a 360 gradi parlando anche della sua sfera intima. In quell’occasione il modello piemontese aveva rivelato che la vita sempre sotto i riflettori lo aveva mutato, turbandolo soprattutto nel profondo.

L’attore, quindi, tempo fa si è rivolto ad un’analista, per imparare a non dare troppo peso al giudizio spesso superficiale della gente. Ora il protagonista de L’Onore e il Rispetto si dice orgoglioso della persona che è diventata e in particolare del fatto di non ha più paura di esprimere il proprio parere ed opinione.