Maria de Filippi nella bufera: “tutti fanno ciò che vuole lei, altrimenti sei fuori!”

Gravi critiche a Maria De Filippi

Maria De Filippi ancora una volta ha ricevuto critiche da parte di un suo ex collaboratore. Gli amanti di Amici, di sicuro ricorderanno l’insegnante di ballo Steve la Chance che ha fatto parte del programma per nove anni. All’improvviso, però, la sua figura all’interno del talent di Canale 5 è scomparsa e a distanza di anni finalmente il ballerino ha svuotato il sacco.

L’ex coreografo di Amici accusa Maria De Filippi

‘Dopo nove anni di collaborazione, mi aspettavo almeno una telefonata da Maria De Filippi’, ha affermato l’ex insegnante di Amici. Stando alle sue parole, il ballerino si è visto ‘allontanare’ dal programma e non per sua volontà.

Negli ultimi due anni si è trovato ad assistere a diversi litigi tra alunni e i loro comportamenti non erano apprezzati in sala. Per tale motivo si è chiuso in se stesso e allo stesso tempo non è stato più chiamato. Già anni fa Steve la Chance si è scagliato contro gli autori del reality e al contempo con la stessa De Filippi.

Tra le più note e meno apprezzate dal pubblico le critiche volte a Stefano De Martino. Negli anni scorsi si era pronunciato duramente anche nei confronti di Morgan. La conduttrice è abituata alla critiche, non è la prima volta che ex partecipanti al Talent show l’accusano. Qualche volta si è andati anche oltre passando addirittura alle denunce. Nonostante tutto, però, Queen Mary ha sempre mostrato la sua superiorità dando poca importanza a queste cose.

Chi è Steve la Chance

Di sicuro i veri appassionati del talent Amici si ricorderanno di Steve la Chance. Il ballerino e coreografo è conosciuto in tutto il mondo e dal 2002 al 2010, è arrivato nel programma di Maria De Filippi.

È inoltre molto conosciuta la sua attività di docente di danza modern jazz in tutto il territorio italiano, in collaborazione con l’I.D.A. dove è Direttore Artistico. Nel 2008, ha aperto a Formello la prima scuola di danza che porta il suo nome, la LaChance Balle.