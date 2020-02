Maria De Filippi, parla l’ex professore di Amici: “Ecco perché mi ha cacciato dal talent show…”

Steve La Chance contro Maria de Filippi

Di recente sull’account Facebook dell’ex ballerino e coreografo Steve La Chance è apparso un commento al veleno nei confronti di Amici di Maria De Filippi, il talent show per cui ha lavorato per anni.

L’artista dice che ormai che gli insegnanti di danza si devono vergognare per le loro scelte. Per l’americano è davvero troppo imbarazzante. Non è la prima volta che quest’ultimo, amante delle polemiche, si scaglia contro la trasmissione prodotta dalla Fascino.

Tempo fa si era scagliato contro il ballerino napoletano Stefano De Martino, ormai passato in Rai. Mentre qualche anno fa aveva puntato il dito contro Morgan e in merito alla ragione per cui si trovò costretto a lasciare il talent show di Canale 5 senza mandarle a dire alla padrona di casa. (Continua dopo la foto)

Il motivo dell’addio ad Amici

Tempo fa Steve La Chance ha avuto un duro sfogo contro la produzione Amici. Infatti diceva che dopo 9 anni di collaborazione, il coreografo si aspettava almeno una chiamata da Maria De Filippi. Non è stato lui ad andare via dal talent show, ma sono stati loro che non lo hanno più chiamato. Gli ultimi due anni del programma Mediaset sono stati un po’ difficili per il professore di ballo, gli allievi lavoravano poco in sala, c’erano sempre più discussioni e liti gratuite.

Amici in pratica per Steve era diventato un reality più che un talent e lui si era chiuso in sé stesso e non stava più bene. Alla fine la produzione con a capo la De Filippi non lo ha più convocato. “Ho chiesto il perché al produttore del programma, mi ha risposto che ero libero di prendere altri impegni”, ha detto La Chance.

Le critiche contro Maria De Filippi

In questi anni la padrona di casa di Amici, ovvero Maria De Filippi è abituata alla critiche. Infatti non è la prima volta che ex partecipanti al talent show di Canale 5 la criticano. Inoltre, in più di un’occasione si è andati anche oltre la critica passando pure alle denunce.

La moglie di Maurizio Costanzo ha sempre dimostrato di avere spalle forti e di non farsi intimorire. Tempo fa aveva gettato fango sul programma anche l’ex ballerino Valerio Pino, svelando cosa faceva nei bagni e sala relax durante le dirette.