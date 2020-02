Uomini e Donne, rivelazioni shock su una tronista. Ecco i dettagli

Rivelazioni shock su una tronista

La messa in onda delle puntate del Trono Classico sarà temporaneamente sospesa. Per il momento al percorso dei giovani si sta dedicando un solo giorno della settimana. Nelle ultime registrazioni è arrivata in studio Giovanna Abate, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

Ha avuto modo di conoscere i suoi pretendenti e tra questi c’è l’ex tentatore Alessandro che ha ottenuto visibilità con Serena Enardu. Da qualche ora sui social sta circolando una notizia che ha spiazzato i fan del programma Uomini e Donne. E’ arrivata una segnalazione su una delle due troniste. Molti credono che si tratti di Sara Shaimi.

‘L’ultima volta ci siamo visti una settimana fa’

Le rivelazioni shock su una tronista sta facendo discutere la maggior parte del pubblico di Maria De Filippi. Una persona, nota nel mondo dello spettacolo, ha riferito di essere contattato da una delle due per soddisfare le sue esigenze fisiche.

Come se non bastasse i loro incontri sono frequenti. L’ultimo, per esempio, risale a qualche giorno fa. Se ciò fosse vero, sarebbe accaduto durante il percorso del trono. Per ora non si sa ancora nulla in merito, ma i produttori hanno promesso che indagheranno per vederci chiaro. Non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere.

Basta ricordare Sara Affi Fella, la quale era ancora fidanzata con Nicola Panico quando scelse Luigi Mastroianni. Purtroppo alcuni partecipanti non sono alla ricerca dell’amore, dunque recitano una parte per raggiungere altri scopi legati al business. Il corteggiatore Gaetano, per esempio, è stato beccato da Sara in albergo con un’altra.

A causa di queste vicende, il programma sta perdendo credibilità. Ragion per cui la redazione ha deciso di sospendere le registrazioni dedicate ai giovani. Probabilmente lo stesso discorso sarà fatto anche per Il Trono Over.

La De Filippi lascia lo studio

La conduttrice è stufa dell’atteggiamento di alcuni partecipanti. Ha dimostrato il suo disappunto abbandonando lo studio un’ora prima della fine della registrazione. Secondo i presenti pare che abbia perso le staffe con Armando Incarnato perché ha mosso delle gravi accuse contro Veronica.

Ha insinuato che si vede di nascosto con un uomo sposato, così lei ha pianto per il dispiacere. Davanti a questa scena la De Filippi si è scagliata contro l’uomo. Ci sarà un provvedimento anche per il Trono over?