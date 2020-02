Sapete cosa fa Maria De Filippi quando non lavora? E’ la sua più grande passione…

Maria De Filippi è di sicuro una donna super impegnata. La conduttrice, grazie alla sua professionalità è una delle più amate della televisione italiana. Riesce a conquistare tutti con le sue trasmissioni: da Uomini e Donne, passando per Temptation Island, fino ad arrivare a C’è posta per te.

Trascorre molto tempo negli studi televisivi e fatica tanto affinchè tutto sia perfetto. Accanto a lei sempre suo figlio Gabriele che dietro le quinte cerca di tenere tutto sotto controllo. Tuttavia, anche alla ‘regina’ sono concessi dei momenti di tregua, in cui può dedicarsi alle sue passioni… Vediamo insieme come ama trascorrere il suo tempo libero.

Maria De Filippi non può fare a meno del suo sport preferito

Pochi sanno che Maria quando non lavora ama trascorrere molto tempo in palestra. La conduttrice televisiva è una sportiva e ama tenersi in forma. Tra le tante attività che svolge c’è uno sport che le piace in modo particolare, il crossfit. In una recente intervista, ha affermato di non poterne fare a meno e viaggiando di continuo ha deciso di portarsi con se l’attrezzo.

La sua tenacia accompagnata da una corretta alimentazione le permette di avere un fisico statuario e di fare invidia a chiunque. Proprio quest’estate, la De Filippi è stata beccata in vacanza insieme ai suoi colleghi, sfoggiando un fisico da urlo: addominali scolpiti, lato b perfetto e gambe toniche.

Il successo di Queen Mary

La De Filippi finalmente ritorna in prima serata. Il 28 febbraio, infatti, partirà il serale di Amici e i fan del programma non vedono l’ora di seguire le vicende degli allievi. Nelle ultime settimane, Queen Mary ha dovuto modificare il palinsesto del trono over di Uomini e Donne, sospendendo per il momento quello classico a causa degli ascolti.

Diversamente, invece, è lo share di C’è posta per te. Il programma, riesce a portare alla rete ascolti record superando il 20% ogni sabato sera. Per ora, non resta altro che aspettare venerdì per emozionarci davanti al talento degli aspiranti ballerini e cantanti.