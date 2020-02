“Ci fai venire un infarto…”: Caterina Balivo da bollino rosso, accavalla le gambe e si vede tutto [FOTO]

Caterina Balivo dalla confessioni choc all’allegria su IG

Qualche giorno fa Caterina Balivo ha commosso tutto il pubblico di Vieni da me con delle dichiarazioni sul suo passato. La conduttrice napoletana, infatti, dopo il parto del promo figli e la nascita della secondogenita Cora ha avuto un aborto a tre mesi di gravidanza.

Dopo essersi lasciata andare a questa confessione nel suo popolare programma di Rai Uno, l’ex padrona di casa di Detto Fatto che la scorsa settimana ha compiuto 40 anni, è tornata a sorridere sul suo seguitissimo account Instagram.

La professionista campagna è apparsa con uno scatto che ha lasciato a bocca aperta i follower. Dopo aver ricevuto l’invito di partecipare ad un party a tema Anni Trenta organizzata per il compleanno di una sua amica, la donna ha sfoggiato un vestito scintillante, con un’ampia scollatura nella parte anteriore.

Caterina Balivo in posa sensuale su Instagram: ecco la foto

Caterina Balivo ha deciso di lasciare di stucco tutti coloro che la seguono sul suo profilo Instagram. Ricordiamo che la padrona di casa di Vieni da me è super attiva sui social network e di recente ha condiviso uno scatto davvero bollente. Nello specifico si vede la conduttrice partenopea seduta su una scalinata con un abitino succinto e tutto scintillante.

Talmente è corto che una volta accavallate le gambe si vede praticamente tutto. Ma non è finita qui, infatti il vestito presenta anche una vertiginosa scollatura che mette in risalto il décolleté della professionista di Rai Uno. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto dell’artista napoletana

Chi segue Caterina Balivo sui social network oppure sul piccolo schermo grazie a Vieni da me, sa perfettamente che le sue sono le gambe più parlate della televisione italiana. Infatti alla conduttrice napoletana basta indossare un bell’abito per un’occasione speciale e farsi fotografare in una posa semplice ma in questo caso sensuale, per essere riempita di complimenti e likes. Infatti il post in questione ha ricevuto numeri da capogiro.