Sara Affi Fella è incinta? Doveva partecipare all’Isola dei famosi ma… (FOTO)

Da un po’ di giorni, sul web si vocifera che Sara Affi Fella possa essere incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro di una bufera mediatica a causa di alcuni indizi disseminati sui social che hanno lasciato presumere una gravidanza.

A sganciare lo scoop è stata Deianira Marzano che, tra le sue Instagram Stories ha detto di essere convinta che la ragazza aspetti un figlio. La pulce nell’orecchio è stata messa a seguito di un’indiscrezione inerente l’Isola dei famosi. Ecco cosa è successo.

Il rumors sulla mancata partecipazione di Sara all’Isola dei famosi

In questo periodo, i produttori dell’Isola dei famosi sono alla ricerca dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras nella prossima stagione. Per il momento non ci sono affatto notizie concrete in merito alla data d’inizio né, tanto meno, in relazione ai concorrenti. Ad ogni modo, i rumors e i pettegolezzi sono davvero moltissimi. Tra i volti che avrebbero potuto prendere parte al reality show c’è anche l’ex di Nicola Panico.

Sara Affi Fella, però, pare sia stata costretta a rinunciare a partecipare ai provini in virtù di una cosa importante avvenuta nella sua vita e in molti hanno subito pensato che fosse incinta. Secondo il punto di vista dell’influencer Deianira, non ci sarebbero dubbi in merito alla questione. A seguito del suo intervento, numerosi utenti hanno cominciato a fare all’ex tornista delle domande in merito. (Continua dopo la foto)

La foto in cui la Affi Fella sembra incinta

Proprio alcune ore fa, Sara Affi Fella ha pubblicato su Instagram alcune foto dalle quali si evincerebbe un pancino sospetto, al punto che i fan le hanno chiesto se fosse davvero incinta. In una delle immagini in questione, la ragazza è affacciata ad un balcone, con volto disteso e sereno e tra le mani stringe un palloncino rosso a forma di cuore. Due indizi, dunque, secondo la mentalità del web, farebbero una prova.

Ad ogni modo, la diretta interessata non si è ancora espressa sulla vicenda. La ragazza sta ignorando le varie domande dei fan e si sta limitando a mostrare contenuti nei quali appare felice e spensierata insieme al suo fidanzato Francesco Fedato.