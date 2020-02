“Me l’ha lanciata addosso…”: Milly Carlucci, la confessione choc della figlia Angela Donati

Angelica Donati si confessa al magazine Diva e Donna

Nel nuovo numero del magazine Diva e Donna, presente in tutte le edicole italiane, contiene una lunga intervista ad Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci. Naturalmente la giovane ha parlato del suo rapporto con la madre che tra poche settimane partirà con la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

I due si vogliono davvero bene e tra loro si è costruito qualcosa di solido. La conduttrice abruzzese è una mamma presente e alcune volte anche severa. Il giornalista, infatti, ha chiesto alla ragazza se nella sua vita ha mai ricevuto una sgridata dal genitore. A quel punto la diretta interessata ha detto: “Una volta mi ha lanciato dietro una pantofola”.

Poi Angelica ha riferito di aver provocato una grande delusione a Milly. Quest’ultima voleva che praticasse il tennis, ma lei lo ha sempre odiata ammettendo di essere negata per quello sport. Poi ha fatto un po’ di piscina e ora va solo in palestra.

La figlia di Milly Carlucci parla di danza

Intervistata dal magazine Diva e Donna, Angelica Donati ha parlato di danza. Visto che la madre Milly Carlucci è alla guida di Ballando con le Stelle da circa 15 anni, la figlia dovrebbe essere una professionista. Ma lo è? La ragazza ha ammesso di essere appassionata di questa disciplina ma ha ammesso di essere negata.

Alla domanda del giornalista, la diretta interessata ha replicato di adorare la danza, ma la coordinazione non è mai stata il suo forte. In poche parole difficilmente la vedremo nel cast del programma di Rai Uno che prenderà il via tra qualche settimana.

Angelica Donati: le belle parole per la madre e il lavoro col padre

Nel corso della lunga intervista per il periodico Diva e Donna, Angelica Donati ha pronunciato delle parole al miele per la madre Milly Carlucci. La giovane non si è nascosta dietro un dito dicendo che la conduttrice di Ballando con le Stelle per lei è la regina della televisione, ma lei preferisce lavorare con suo padre. In pratica la giovane non è per niente interessata al mondo del piccolo schermo e dello spettacolo, preferendo lavorare in finanza al fianco del papà.