Amici 19, Maria De Filippi annuncia tutte le novità del Serale: ecco i nomi dei giudici e il nuovo format del talent

La conduttrice in conferenza stampa ha detto che cosa ci sarà nel nuovo Serale di Amici 19. Ecco tutte le novità

Amici 19: Maria De Filippi annuncia tutte le novità del Serale

Venerdì 28 febbraio inizia il Serale di Amici 19. I dieci ragazzi che potranno esibirsi sul palco sono stati scelti. Si tratta dei cantanti Jacopo, Martina, Francesco, Gaia, Nyv e Giulia e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa.

In conferenza stampa Maria De Filippi ha annunciato il nome dei giudici e tutte le novità che sono state inserite nel programma. Innanzitutto le puntate dedicate alla gara saranno solamente 6, mentre altre 3 puntate saranno dedicate ad Amici All Stars: una gara formata da ex allievi o da cantanti già noti come Michele Bravi.

La giuria sarà composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso (che non voterà, ma potrà influenzare la giuria). Poi ci sarà uno spazio chiamato Amici Prof. in cui i professori dovranno esibirsi con gli ospiti e avranno al loro fianco un concorrente del talent che fornirà loro dei benefici. A giudicare questa particolare gara ci saranno Al Bano e Romina Power.

I concorrenti saranno tutti contro tutti, supportati dal pubblico e dai professori. Presenti in studio anche Peppe Vessicchio e Luciano Cannito per controllare le esibizioni dei ragazzi a livello tecnico nel canto e nel ballo.

In ogni puntata ci sarà uno spazio dedicato ai valori (nella prima puntata ci sarà un portavoce delle Sardine). Per le prime puntate l’appuntamento con Amici 19 sarà di venerdì, mentre poi sarà spostato al sabato quando finirà C’è Posta Per Te. Che cosa ne pensate di questa nuova organizzazione?

Gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata del Serale di Amici 19 ci sarà Luciana Littizzetto e una rosa di ospiti ricca e variegata. I ragazzi avranno l’opportunità di esibirsi con Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, J Ax ed Ermal Meta.

Le ultime novità

I ragazzi a inizio settimana sono entrati nella casetta. In realtà si tratta di due casette comunicanti tra loro per ospitare tutti e dieci i ragazzi, tutti vestiti di nero, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Alcuni ragazzi hanno mostrato entusiasmo e impegno nel preparare le esibizioni, come Valentin, Javier e Jacopo, altri hanno avuto momenti di crisi come Giulia e Nyv.

Nicolai non riesce ad abituarsi ai ritmi di lavoro e ha creato molti problemi alla redazione e agli assistenti del direttore artistico Giuliano Peparini. Chi vincerà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi secondo voi?