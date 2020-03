Tina Cipollari fuori controllo, Maria sbotta: la De Filippi non ne può più

Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa di presentazione del serale di Amici si è lasciata andare a delle considerazioni su Uomini e Donne, suo programma di punta. La conduttrice ha rivelato dei particolari sul seguitissimo dating show. Tra le tante dichiarazioni una suscitato perplessità, quella sulla sua colonna portante, la vamp più amata di Italia Tina Cipollari.

Maria De Filippi parla di Tina Cipollari

La presentatrice ha lasciato intendere che all’interno degli studi Mediaset già da tempo si registra un’atmosfera decisamente particolare. Nello specifico la padrona di casa ha detto che ultimamente le registrazioni di Uomini e Donne sono diventate un inferno anche per colpa di alcuni problemi personali di Tina Cipollari. Non si sa a cosa abbia voluto far riferimento e non è dato sapere quali siano i problemi personali dell’opinionista.

Trono classico, stop ai casting

Intanto la produzione ha annunciato attraverso un comunicato stampa, lo stop ai casting di Uomini e Donne. La decisione è arrivata in seguito all’emergenza del coronavirus. Nel mentre Maria De Filippi è impegnata con tre trasmissioni: Uomini e Donne, Amici (che andrà in onda a partire dal 28 febbraio) e C’è Posta per Te, la cui ultima puntata di un’edizione che anche quest’anno si è confermata regina della rete, è prevista per il 14 marzo.

Uomini e Donne, sfida Mediaset

Uomini e Donne continua, da ormai anni, a macinare consensi e successi e nulla sembra scalfire un prodotto che nel tempo sembra radicarsi sempre più. I dati auditel parlano chiaro: il trono over si riconferma con un record di ascolti ed anche il trono classico, nonostante porti a casa numeri nettamente inferiori all’over, registra punti importanti.

Al momento non è ancora stata annunciata la decisione di Mediaset circa la presenza in studio del pubblico. Già altri programmi, come Che Tempo Che fa e Live non è La D’Urso vi hanno rinunciato. Si aspettano comunicazioni ufficiali su come procedere e gestire la situazione che si è paventata in queste ultime settimane.

Amici, il ritorno

Anche Amici è ritornato con il serale e questa edizione pare esser ricca di importanti novità ed è connotata da new entry di eccezione, come Albano e Romina, che secondo indiscrezioni, saranno ospiti fissi dello show.