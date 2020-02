GF VIP, lite infuocata tra Valeria Marini e Antonella Elia: Aristide tra due fuochi

Finalmente, all’interno della casa del GF VIP è scoppiata la lite che forse in molti aspettavano, quella tra Valeria Marini e Antonella Elia. Le due donno non sono sembrate essere molto in sintonia sin dall’ingresso in casa dell’esuberante showgirl. Ad ogni modo, nelle ultime ore il clima si è infuocato a causa di Aristide Malnati.

Nel caso specifico, l’archeologo è stato l’oggetto del contendere tra le due dame. Entrambe avrebbero voluto trascorrere del tempo insieme a lui e Malnati non ha saputo come dividersi. La situazione è poi degenerata quando la Elia ha perso le staffe ed ha lanciato delle stoccate molto velenose contro la sua rivale.

Valeria e Antonella si contendono Aristide

Questa mattina i coinquilini della casa del GF VIP sono stati scombussolati dalla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Quest’ultima ha chiesto ad Aristide di andare in piscina con lei per nuotare insieme. La showgurl avrebbe voluto insegnargli a nuotare a delfino. Nell’apprendere tali parole, però, la Elia ha perso le staffe ed ha minacciato Malnati di non rivolgergli più la parola se avesse accettato l’invito della sua rivale.

A quel punto è intervenuta la nuova arrivata, la quale ha chiesto alla sua interlocutrice di essere meno aggressiva e prevaricatrice. Aristide ha appoggiato la sua amica asserendo di conoscere Valeria da molto più tempo di Antonella. Vedendosi abbandonata durante lo scontro, la compagna di Pietro Delle Piane ha continuato a sbottare contro la sua rivale ed ha provato a ferirla nel profondo.

La frecciatina velenosa della Elia contro la Marini

In particolar modo, Antonella Elia ha detto a Valeria Marini che meritasse di stare nella casa in quanto al di fuori delle telecamere non ha nessuno. Dinanzi tali parole, però, la showgirl è rimasta impassibile ed ha continuato a rispondere in modo calmo e sarcastico. L’attrice ha detto alla coinquilina di essere troppo ostile nei confronti delle donne e di fare di tutto pur di offenderle e umiliarle.

Aristide, nel frattempo, non ha potuto fare a meno di mediare il match cercando in tutti i modi di rimanere neutrale. Stando a come si è conclusa la discussione, però, sembra proprio che la cosa non sia finita qui. (Clicca qui per il video)