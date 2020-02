Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio 2020: Bilancia sotto pressione, cambiamenti per l’Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 febbraio 2020 riporta interessanti novità. Per i nativi del Toro è il periodo ideale per rimettersi in gioco. Cambiamenti in corso per le persone nate sotto il segno dell’Acquario. Ecco le previsioni astrali della giornata di giovedì per i 12 segni dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno che ha la capacità di risorgere dalle ceneri. Anche se molte cose non si risolvono subito, avrete il coraggio di cambiare pagina. In campo lavorativo non dovete mai pensare di gettare la spugna, non è proprio da voi! Weekend favorevole per gli incontri.

Toro – Questo è un periodo ideale per rimettervi in gioco, anche se vi siete caricati di troppe responsabilità. Molti di voi hanno bisogno anche di recuperare soldi e tranquillità. Il 2020 sarà un anno avaro, ma ora dovete evitare di discutere in famiglia a causa di soldi.

Gemelli – Dietro un atteggiamento sicuro e logorroico nascondete insicurezza. In questo momento è importante uscire fuori dalle malinconie del 2019 e pareggiare i conti. Entro aprile potrete risolvere un problema di lavoro. Le coppie sposate possono portare avanti progetti di vita comune. Sul lavoro c’è chi può ottenere una promozione.

Previsioni di giovedì 27 febbraio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Questo è un periodo di forte agitazione: è come se dovesse cercare un nuovo ruolo nel lavoro, e non è facile. Gli uomini del segno sono più decisi di prima, ma anche per questo possono decidere di chiudere una storia, se non amano più. L’amore può regalare delle sorprese.

Leone – Questa è una giornata niente male per coloro che hanno voglia di conoscere gente nuova. Per i soldi non è un periodo facile, mentre per il lavoro ci sono delle opportunità nuove. Entro aprile avrete la possibilità di rinunciare a un incarico: decidetevi senza farvi problemi.

Vergine – Anche se questa settimana è partita in maniera insidiosa, questo giovedì è migliore. Spesso avete bisogno di ricaricare le pile. Siccome siete un segno costruttivo, dovete evitare a tutti i costi le polemiche. Se nella vita di coppia ci sono tensioni, urge un chiarimento.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo particolare dovete far fronte a questioni economiche o familiari. Anche in questa giornata c’è qualcosa che turba il vostro animo, soprattutto se avete promesso qualcosa che non potete mantenere. Nei sentimenti è possibile fare un rinnovo, ma bisogna vedere con chi avete a che fare. Di recente, vi è capitato spesso di sentirvi un po’ sotto pressione.

Scorpione – Anche se ogni tanto non vi va di fare le cose, questa è una giornata di recupero. Passate momenti di totale apatia alternati a momenti di eccezionale vitalità. Ci sono giornate in cui vi sentite dei guerrieri, pronti a sfidare i mulini a vento, ma in altri momenti la pigrizia prende il sopravvento. In questi ultimi giorni vi siete affaticati troppo, ora dovete recuperare terreno.

Sagittario – In questo periodo potreste ammettere a voi stessi di aver commesso un errore. Non è detto che torni qualcuno che desiderate, però, è doveroso ricordare che questo è un periodo liberatorio. Se la vostra esistenza è obbligata da un lavoro fisso, da forte responsabilità, vorreste tanto liberarvi di qualche peso.

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo è un periodo poco tollerante, in cui vorreste fare grandi cose e detestate i perditempo. Se siete reduci da una separazione, potreste non aver voglia di assumere certe responsabilità. Cercate di non escludere la nascita di una nuova relazione o di un recupero sentimentale, perché marzo sarà favorito da Venere. Nei prossimi due mesi potrete costruire qualcosa d’importante.

Acquario – Anche se il vostro amore è importante, al momento non volete sentirvi legati. Chi ha avuto un figlio da poco, da una parte è contento ma dall’altra è ansioso, perché la forza a volte vacilla. Al momento, camminate sul filo del rasoio per quanto riguarda l’economia e la gestione del proprio lavoro. Entro aprirle ci saranno cambiamenti importanti.

Pesci – Periodo molto buono per le coppie che si vogliono davvero bene. Questo è un cielo da matrimonio, da amore vero. Anche coloro che hanno avuto separazione o problemi dovrebbero essere coinvolti da un grande sentimento. C’è chi è attratto da persone che sfuggono, e chi da quelle che fanno soffrire. Ma è sempre meglio essere saggi e lungimiranti.