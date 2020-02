‘Non ne posso più…’:È guerra tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

Maria De Filippi e Milly Carlucci continuano a parlare della diffida che da mesi ormai infiamma la loro battaglia. Questa volta, a prendere la parole è la conduttrice Mediaset che nella conferenza stampa di Amici 19 finalmente ha detto la sua verità. Vediamo cosa ha raccontato.

Milly Carlucci ha mentito su Maria De Filippi

Maria De Filippi e Milly Carlucci da mesi si scontrano non solo sul piano degli ascolti tv ma purtroppo anche per vie legali. Dopo una probabile collaborazione in vista dei loro programmi, è arrivata una denuncia.

La conduttrice Mediaset, in occasione della conferenza stampa di Amici 19 è tornata a parlare della collega e della famosa diffida. Come tutti ricordano, la presentatrice di Ballando con Le Stelle l’aveva accusata di aver sabotato il suo programma ideando Amici Celerities.

Maria ha voluto fare chiarezza principalmente sul presunto invito di Milly affermando che non ha mai ricevuto un’invito di persona. La Carlucci si è sempre rivolta ai giornali e ai media senza mai chiamare la diretta interessata. Durante l’intervista, la moglie di Costanzo ha spiegato che è stata lei stessa a chiamarla e a chiederle di Ballando.

La diffida a Maria e al suo programma

Il presunto invito che ha sempre dichiarato Milly Carlucci a quanto pare non c’è mai stato. Stando alle parole della conduttrice di Amici il gesto della collega è stato solo un modo per far parlare. E a proposito della denuncia, ha spiegato che alla Fascino non ha mai ricevuto nessuna diffida ma che i suoi avvocati si sono rivolti direttamente a Mediaset.

Maria, inoltre, in occasione della 19ima edizione del talent show, che partirà da venerdì 28 febbraio ha rivelato alcune novità, affermando di aver rivoluzionato il programma. Tra i protagonisti di questo debutto ci saranno Mattia Santori, leader del movimento antipopulista, Jasmine Cristallo, voce delle Sardine del Sud e Lorenzo Donnoli, altro portavoce nazionale.

Attesissimi anche i due artisti Al Bano e Romina Power che faranno parte del serale per tutte e sei le puntate.