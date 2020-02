Silvia Toffanin, il figlio Lorenzo Mattia Berlusconi la rimprovera in pubblico: ecco il motivo

Silvia Toffanin parla del primo incontro tra il padre e Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin da oltre 15 anni è la padrona di casa di Verissimo, il rotocalco di cronaca rosa di Canale 5. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, l’ex Letterina di Passaparola ha parlato della sua vita privata, confessando il giorno in cui ha presentato il compagno Pier Silvio Berlusconi al padre. Le conoscenze sono arrivate dopo circa un anno dall’inizio della loro frequentazione.

Parlando con la giornalista del magazine femminile Grazia, la donna ha detto che a suo papà glielo ha presentato parecchio tempo dopo aver iniziato la loro storia d’amore. La prima cosa che ha detto al futuro genero è quello di averlo avvisato di essere un interista.

Ecco perché non vive a Milano la conduttrice di Verissimo

Per chi non lo sapesse, la bella Silvia Toffanin è madre di due bambini: il primogenito Lorenzo Mattia di nove anni e la più piccola Sofia Valentina di quattro. Entrambi i bimbi sono nati dalla relazione sentimentale con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Premier e vicepresidente di Mediaset.

La conduttrice di Verissimo ha anche rivelato la ragione che l’ha spinta a non abitare a Milano. E se per tanti sarebbe un sogno vivere nel capoluogo lombardo con la propria famiglia, lei è andata controcorrente.

Intervistata da Grazia, la professionista vicentina ha detto di aver scelto di vivere lontano dalla città perché voleva dare ai suoi figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto lei. La donna, infatti, abita sulla riviera Ligure, Portofino per l’esattezza, e fa la spola con Cologno Monzese per questioni professionali.

Silvia Toffanin ripresa dal primogenito

Nel corso della lunga intervista al magazine Grazia, Silvia Toffanin ha rivelato anche di essere una madre molto alla mano e che per quest ragione diverse volte i suoi due figli la rimproverano in pubblico. Alla domanda che madre è, la conduttrice di Verissimo ha detto che se ascolta Lorenzo Mattia e Sofia Valentina loro diranno pesante.

In poche parole vogliono che si esta come in tv quando sta con loro. Una sola volta le è capitato di accompagnare il primogenito al pulmino in pigiama con sopra il cappotto perché erano in forte ritardo. Da quel giorno lui si raccomanda: “Vestiti bene, mamma”.