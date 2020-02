“Pure il bonus?” delirio e polemiche a L’eredità di Flavio Insinna

Delirio a L’eredità, il quiz campione d’ascolti Rai condotto da Flavio Insinna. Ogni serata, dalle 18:45 alle 20:00, il gioco raccoglie circa 6 milioni di telespettatori travolgendo la concorrenza di Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis. Un successo che dura da quasi vent’anni, in una fascia oraria in cui l’azienda di Viale Mazzini non conosce rivali.

Così come è una stagione di successo per il conduttore Flavio Insinna che da due anni è alla guida del game show. Il programma precede la messa in onda del TG1 delle 20:00 che è a sua volta seguito da Soliti Ignoti di Amadeus, reduce dal grandissimo successo del 70esimo Festival di Sanremo vinto da Diodato con la canzone “Fai Rumore”.

Il caso che ha portato al delirio i fans

A settembre 2019 è partita una nuova edizione de L’eredità. In questa stagione, abbiamo visto tanti campioni, da Guido a Gabriele fino a Benedetta. La campionessa che, nelle ultime puntate, il più delle volte, giunge al gioco della ghigliottina. Pertanto, solo una volta è riuscita a vincere il montepremi.

Nelle ultime ore, è emerso un caso a L’eredità che sta facendo discutere tutto il pubblico portandolo al delirio. Pubblico che, ogni giorno, segue in massa il quiz di Rai 1. Una domanda che i migliaia di fans, appassionati del quiz Rai, proprio non riesco a rispondere. Di cosa si tratterà mai? (Continua dopo la foto)

Perchè Benedetta non è stata eliminata?

La polemica dei fans del game show, in ogni caso, non è giustificata. Nella puntata de L’eredità del 25 febbraio, abbiamo visto Benedetta venir eliminata in una scalata doppia contro Barbara che, poi, è diventata campionessa e alla sua prima ghigliottina ha conquistato 95.000 euro.

Come dice il regolamento, se si viene eliminati in una scalata doppia antecedente al Triello, si viene eliminati definitivamente dal gioco. Ma per Benedetta il caso è un pò diverso. Infatti, come spiegato in data odierna da Flavio Insinna, nelle scorse settimane l’ex campionessa ha svolto sette ghigliottine di seguito conquistando una vita.

Vita, di cui Benedetta si è servita proprio con l’eliminazione di ieri, impedendole l’uscita definitiva dal quiz. Quindi, la ragazza è ancora una concorrente del gioco, per la felicità dei tantissimi fan che ogni giorno la sostengono e la incitano sui social. Certo è, che se Benedetta dovesse ancora perdere una scalata doppia nelle puntate a seguire, senza prima riuscire a giungere nuovamente a sette ghigliottine, allora sì che uscirebbe dal gioco.