“Amore mio, il bacio più bello…”: Carlotta Mantovan non si nasconde più, il gesto d’amore in pubblico [FOTO]

Carlotta Mantovan torna a condividere su Instagram dopo il compleanno di Fabrizio Frizzi

Erano settimane che Carlotta Mantovan era assente dai social network. La conduttrice di Tutta Salute, il programma di Rai Tre, non ha nemmeno postato un ricordo o una foto in occasione del compleanno del compianto marito avvenuto lo scorso mese. Con molta probabilità l’ex modella lo ha voluto ricordare in privato.

Ricordiamo che a marzo sono trascorsi due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, deceduto a causa di un’emorragia cerebrale causata da un brutto male. Nella serata di mercoledì 26 febbraio 2020 la donna ha condiviso uno scatto bellissimo insieme alla sua figlioletta Stella.

La vedova di Fabrizio Frizzi bacia la figlioletta Stella

L’iniziativa di Carlotta Mantovan ha commosso tutti coloro che la seguono sul suo profilo Instagram. La conduttrice Rai, infatti, nelle ultime ore ha postato uno scatto che la ritrae insieme alla figlia Stella, nata dal matrimonio col compianto Fabrizio Frizzi. Nello specifico si vede la donna che dà un tenero bacio alla piccolina.

Nessuna parola ma una serie di hashtag che si riferiscono all’amore che prova una madre per la propria bambina. In pochissimo tempo la foto in questione ha ricevuto migliaia di mi piace e numerosi commenti. Tantissimi follower le hanno fatto I complimenti ricordando ancora una volta il conduttore de L’Eredità. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan tra l’amore per i cavalli e l’impegno in televisione

Carlotta Mantovan ha deciso di reagire dopo un dolore immenso. Lei e Fabrizio Frizzi erano molto innamorati e davanti avevano una vita davanti La conduttrice oltre all’amore che prova per Stella, si è affidata alla sua grande passione, ovvero i cavalli.

Un hobby che ha trasmesso anche alla sua piccolina. Inoltre la Rai le ha dato la possibilità di lavorare sul piccolo schermo infatti dal lunedì al venerdì è in onda su Rai Tre con Tutta Salute, il programma mattutino con il grande Michele Mirabella. Inoltre l’anno scorso ha lavorato anche a Portobello insieme all’amica Antonella Clerici.